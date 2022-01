Podczas czwartkowej konferencji prasowej wojewoda Kłosowski przedstawił sytuację epidemiczną w regionie i prognozy na najbliższe dni. Namawiał wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze tego nie zrobili, by możliwie szybko przyjęli jedną z dostępnych szczepionek przeciwko COVID-19.

- Bardzo serdecznie państwa o to proszę. Sytuacja zaczyna nam się pogarszać. Dwa dni temu liczba zakażeń w województwie opolskim wynosiła około trzystu. Wczoraj mieliśmy już wzrost prawie stuprocentowy, było to zakażeń około sześciuset. Dzisiaj, z informacji jeszcze niepotwierdzonych, z opolskiego sanepidu, mamy ponad siedemset. To nie jest optymistyczna informacja. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu tych zakażeń może być znowu o sto procent więcej. Przypomnę, że w szczycie czwartej fali, w okolicach połowy grudnia, w województwie opolskim poziom zakażeń wynosił 1004 zakażenia. W tej chwili mamy już blisko 700, a minął trzeci dzień od ataku wariantu omikron. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu może być ich nawet 1,2-1,5 tys. - powiedział Kłosowski.

"Wchodzimy w piątą falę"

Wojewoda wraz z towarzyszącym mu dyrektorem opolskiego oddziału NFZ Robertem Brykiem, zachęcał do uczestnictwa w programie szczepień, który będzie zorganizowany w najbliższą sobotę m.in. trzech centrach handlowych w stolicy regionu.

- Wchodzimy już w piątą falę pandemii na poziomie zachorowań na COVID-19 powyżej 30 tys. dziennie. Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 w populacji niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych jest blisko 60 razy większe. Zachęcajmy rodzinę i przyjaciół do przyjęcia szczepionki. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za swoich bliskich - powiedział dyrektor Bryk.