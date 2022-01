- Ostatnie dane mówią o 30 586 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem – poinformował Niedzielski. Wkroczyliśmy w piątą falę, która będzie dynamicznie się rozwijała – stwierdził.

Piąta fala w Polsce. Testy w aptece. Nowy pakiet projektów

- Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą można powiedzieć nie mieliśmy do tej pory do czynienia – tłumaczył szef resortu zdrowia.

Praca zdalna w administracji publicznej

W dalszej części wystąpienia Niedzielski powiedział, że wprowadzony zostanie obowiązek zdalnej pracy w administracji publicznej i dodał, że w najbliższych dniach wydane zostanie rozporządzenie, które to usankcjonuje.

- W ciągu najbliższych dni zostanie przygotowane rozporządzenie epidemiczne, które obowiązek tego typu nałoży na wszystkich pracodawców publicznych w administracji, oczywiście z wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane na rzecz obywateli i które muszą być realizowane w tradycyjnym modelu pracy – dodał Niedzielski.

ZOBACZ: Niedzielski: Omikron stanowi w strukturze badań naszego genomu już ponad 20 proc.

Zaapelował do wszystkich pracodawców w Polsce, do wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację pracy o to, "by w miarę możliwości, na ile jest to w poszczególnych branżach możliwe, praca zdalna znowu stała się standardem".

- Jeżeli chodzi o kwestie pracy zdalnej u innych pracodawców niż administracja publiczna to jest apel, bo wszelkie kroki wymagałyby zmiany ustawy – wskazał.

Koronawirus w Polsce. Obowiązkowa praca zdalna w administracji

- W poczucie odpowiedzialności za pracowników, w poczuciu odpowiedzialności za sytuację epidemiczną w środowisku pracy zwracam się z prośbą, apelem, by to bezpieczne środowisko pracy tworzyć – zaznaczył.

Wskazał, że jeśli nie zmniejszy się mobilność, nie zmniejszy się liczby okazji do transmisji wirusa, "to niestety musimy liczyć się nadal z tak bardzo dynamicznym wzrostem liczby zakażeń".