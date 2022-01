- Prawdopodobnie nielegalnie kupiono (system Pegasus red.), prawdopodobnie nielegalnie używano, w tym wobec prawników oraz wobec szefa sztabu partii opozycyjnej podczas wyborów - tłumaczył na wstępie Bosacki, oceniając, że Pegasus jest "najbardziej inwazyjnym systemem inwigilacji, jakim kiedykolwiek dysponowały polskie służby".

- Pierwsze dwa dni posiedzeń komisji pokazują, że do wielu nowych faktów udało nam się już - nie mając uprawnień śledczych - dojść - mówił senator, komentując słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który ocenił, że to "burza w szklance wody". Dopytywany o to co już wiadomo, Bosacki odpowiedział, że "my wiemy to co nam mówią osoby, które wzywamy na wysłuchania". Dodał przy tym, że nadal popiera powołanie sejmowej komisji śledczej w tej sprawie.

- Nie tylko atakowano senatora Brejzę podczas kampanii wyborczej, ale również ściągano od niego duże ilości danych podczas kampanii wyborczej - powiedział polityk PO i dodał, że badacze z Toronto pracują nad tym, aby określić jaki rodzaj danych był pobierany.

- Ja nie mówię, że my dojdziemy do całej prawdy, bo nie mamy uprawnień śledczych - przyznał Bosacki, ale dodał, że wiele informacji mogą pozyskać. Jako przykład podał, to że informacje objęte klauzulami tajemnicy, mogą zostać ujawnione na posiedzeniach niejawnych. Pierwsze takie już jest organizowane. - Wszyscy senatorowie, wszyscy parlamentarzyści są dopuszczeni do prawie najwyższego szczebla tajemnic służbowych i państwowych - tłumaczył.

WIDEO - Bartłomiej Sienkiewicz wyszedł z sali obrad chwiejnym krokiem

ap/polsatnews.pl