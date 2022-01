- 76 proc. zmarłych z COVID-19 w styczniu to osoby niezaszczepione - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że udział wariantu Omikron w ostatnich siedmiu dniach wynosi ok. 17 proc., najwięcej przypadków odnotowano na Mazowszu i w woj. pomorskim.

- Jeśli ktoś śmie twierdzić, że szczepienie nie działa, to odsyłam do tych 76 proc. rodzin, które w ostatnim czasie doświadczyły śmierci bliskich z COVID-19 - dodał. Jak przekazał, udział wariantu Omikron w ostatnich siedmiu dniach jest w granicach 17 proc., najwięcej na Mazowszu i w woj. pomorskim.

Andrusiewicz przekazał też, kto najczęściej zakaża się SARS-CoV-2. - 57 proc. zakażeń to infekcje osób do 39. roku życia - powiedział. - Gdy dodamy do tego kolejną grupę wiekową - osoby 40-49 lat - daje nam to 73 proc. zakażeń - przekazał.

Jak zauważył, w grupach wiekowych najstarszych, gdzie poziom wyszczepienia na COVID-19 jest najwyższy, notowane są najmniejsze liczby zakażeń. Zaapelował przy tym o szczepienie najmłodszych.



Niepokojące dane z regionów

Rzecznik wskazał też na niepokojący poziom wzrostów liczby nowych zakażeń tydzień do tygodnia w poszczególnych województwach. Jak wskazał, w woj. podkarpackim to 50 proc. wzrostu tydzień do tygodnia, 30 proc. w Małopolsce, 29 proc. na Mazowszu, 26 proc. w woj. lubelskim.



- Wzrost liczby zakażeń, które następuje przede wszystkim w województwach wschodnich, w których czwarta fala przechodziła jako pierwsza, może świadczyć o tym, że właśnie wchodzimy w piątą falę epidemii - wskazał.

Z informacji uzyskanych przez Interię w piątek wynikało, że ostatnich siedmiu dniach zaobserwowano wzrost udziału wariantu Omikron do 18 proc.

Dymisje w Radzie Medycznej

- Nie odbieramy tego jako porażkę. Na pewno jest to przykra decyzja członków Rady Medycznej i odbiła się na pewno niekorzystnie w społeczeństwie i na pewno nie jest porażka systemu szczepień i ludzi, który mają otwarte i jasne umysły - skomentował Andrusiewicz piątkową decyzję o odejściu z Rady Medycznej trzynastu z siedemnastu jej członków.

Wśród składających rezygnację znaleźli się: prof. Robert Flisiak, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Radosław Owczuk, prof. Iwona Paradowska, prof. Miłosz Parczewski, prof. Małgorzata Pawłowska, prof. Anna Piekarska, prof. Krzysztof Pyrć, prof. Krzysztof Simon, prof. Konstanty Szułdrzyński, prof. Krzysztof Tomasiewicz i prof. Jacek Wysocki.

Rzecznik prasowy MZ powiedział, że minister zdrowia Adam Niedzielski zachęcał tych członków do pozostania w tym gremium i "dalszego sprzeciwiania się wszelkim narracjom antyszczepionkowym". Przypomniał też, że na co dzień szef resortu korzysta z doradztwa konsultantów krajowych, czyli również tych, którzy zasiadali w Radzie Medycznej.

- Ci konsultanci, którzy byli w Radzie Medycznej nadal konsultantami pozostają, nadal mogą służyć głosem doradczym ministrowi zdrowia - powiedział.







an/Interia Wydarzenia/PAP