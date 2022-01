W drugiej połowie maja ubiegłego roku w Polsce ruszyły szczepienia młodzieży w wieku 16 i 17 lat, a kilka tygodni później wśród dzieci w wieku 12-15 lat. Oznacza to, że niektórzy z nastolatków mają paszporty covidowe ważne już od 6-7 miesięcy.

Komisja Europejska przyjęła w grudniu minionego roku przepisy, według których po szczepieniu podstawowym certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy "do celów podróży wewnątrz UE", a nie, jak obecnie, przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca. Nowe przepisy będą obowiązywać w UE od 1 lutego.

Niektóre z krajów wprowadzają jednak odmienne wymogi. Przykładowo we Włoszech certyfikaty od 1 lutego będą ważne jedynie przez 6 miesięcy - dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Oznacza to, że np. polscy nastolatkowie, którzy chcieliby w czasie ferii udać się do Włoch, mogą napotkać problemy, jeśli od ich szczepienia drugą dawką minęło już ponad pół roku.

W takiej sytuacji będą traktowani jak osoby niezaszczepione, a więc nie będą mogli korzystać np. z hoteli, wyciągów narciarskich, transportu zbiorowego, restauracji. Włoskie przepisy nie przewidują w tym zakresie wyjątków, mimo że w Polsce nie jest jeszcze podawana dawka przypominająca osobom niepełnoletnim.

Szczepienia jeszcze przed końcem stycznia

Resort zdrowia zapytany, kiedy planowane jest uruchomienie szczepień trzecią dawką wśród nastolatków, wskazał, że czeka na decyzję Europejskiej Agencji Leków.

Biuro prasowe ministerstwa podało, że "do czasu zatwierdzenia przez EMA szczepionek w dawce przypominającej dla osób poniżej 18 r. życia, resort zdrowia nie planuje wydać rekomendacji w sprawie". "Rekomendacja ta prawdopodobnie zapadnie w drugiej połowie stycznia. Przed końcem stycznia powinny rozpocząć się szczepienia dawką przypominającą młodzieży powyżej 12. roku życia" - informuje MZ.