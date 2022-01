Resort obrony przypomniał, że tylko ostatniej doby liczba osób zaszczepionych przez wojskowych medyków zwiększyła się o 20 tys.

W sobotę premier Pedro Sanchez zapowiedział, że najpóźniej do końca czerwca Hiszpania wyprodukuje własną szczepionkę przeciwko Covid-19. Sprecyzował, że będzie ona wytwarzana tylko w krajowych zakładach farmaceutycznych.

5 mln dawek trafiły do Afryki i Ameryki Łacińskiej

Szef centrolewicowego rządu ujawnił też, że do sobotniego popołudnia hiszpańskie służby medyczne skierowały w sumie 5 mln dawek szczepionki do państw rozwijających się. Trafiły one głównie do krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Dotychczas w Hiszpanii potwierdzono ponad 8 mln zachorowań na COVID-19, a także 90,7 tys. zgonów spowodowanych tą chorobą.

Wprawdzie w sobotę ministerstwo zdrowia Hiszpanii nie podało bilansu dotyczącego pandemii, ale z komunikatów służb regionalnych wynika, że szósta fala Covid-19 w tym kraju nie ustępuje. Jedynie we wspólnocie autonomicznej Andaluzji, na południu, odnotowano nieznaczny spadek dobowej liczby zakażeń koronawirusem.

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii podało tymczasem, że analiza wód ściekowych w największych miastach dowodzi, iż w całym kraju dominującym wariantem koronawirusa jest już Omikron.

aml/PAP