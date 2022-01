- Wydaje się, że się rozpędzamy i piąta fala puka do naszych granic. Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze dane, to są oczywiście dane z weekendu, to jest 10 445 nowych przypadków, ale jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 34 proc - mówił w Graffiti.

Waldemar Kraska wskazał, że od kilku dni mamy coraz więcej przypadków nowego wariantu koronawirusa - spośród zakażonych, u 611 osób wykryto wariant Omikron. Jak dodał, wariant Omikron to już 16,5 proc. wszystkich przypadków.

Testy antygenowe nie wykrywają Omikronu?

W niedzielę, wirusolog profesor Włodzimierz Gut wskazał, że testy antygenowe nie zawsze wykrywają wariant Omikron. Dodał, że trudno mu sobie wyobrazić sytuację, w której dana firma kupiła testy, a teraz je wyrzuci. Dlatego część wyników jest niemiarodajna.

- Wszystko zależy od tego, jakich monoklonalnych przeciwciał użyto w danym teście antygenowym. Jeżeli użyjemy niewłaściwego przeciwciała, to nie wykryjemy wirusa - podkreślił prof. Gut.

Testy PCR

Wiceminister zdrowia wskazał również, że spośród przebadanych próbek, 19 proc. dało wynik pozytywny.

- Ale jeżeli spojrzymy na poszczególne województwa, to województwo małopolskie ma 26 proc. na Mazowszu 20 proc. Czyli widzimy, że w dużych województwach, o dużym zagęszczeniu tych przypadków jest co raz więcej.

Waldemar Kraska stwierdził, że "my Polacy nie lubimy się testować".

- Nasze laboratoria mogą dziennie wykonać prawie 200 tys. testów PCR. Możemy też wykonać nieograniczoną liczbę testów genowych - stwierdził Kraska. - Chcemy poszerzyć możliwość testowania Polaków w aspekcie nowej fali - dodał.

