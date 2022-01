Wariant koronawirusa Omikron dosięgnie prawie wszystkich, nie ma przed nim ucieczki - powiedział w niedzielę włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Obecnie zakażonych we Włoszech jest 2,5 miliona osób.

- Nie ma wątpliwości co do tego, że do końca roku, o ile nie pojawi się nowy wariant, prawie cała populacja zetknie się z Omikronem - stwierdził wiceminister w wywiadzie dla telewizji RAI.

- Kto jest zaszczepiony, będzie bardziej chroniony i prawdopodobnie przejdzie zakażenie lżej, ale kto nie jest, stoi przed znacznie większym ryzykiem trafienia na intensywną terapię - dodał Sileri.

2,5 mln zakażonych

Liczba obecnie zakażonych koronawirusem we Włoszech przekroczyła w niedzielę 2,5 miliona. Bilans z ostatniej doby to 149,5 tys. nowych przypadków, wykrytych w ponad 900 tys. testów i 248 zmarłych.

W szpitalach przebywa ponad 20 tys. osób, tym około 1700 na intensywnej terapii.

Od początku pandemii zaraziło się we Włoszech 8,7 mln osób; zmarły 141 104.

dk/PAP