Spacer, kolacja, luksusowy hotel. Michał Dworczyk zaprasza samorządowców

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk postanowił zaprosić samorządowców ze swojego okręgu wyborczego do Warszawy. Jak dowiedziała się Interia w planach wizyty jest m.in. lunch w Belwederze, spacer do KPRM oraz kolacja i nocleg w luksusowym hotelu. Służby prasowe rządu zapewniają jednak, że samorządowcy płacą sami za siebie.

Z zaproszeń adresaci dowiedzieli się, że jeden z najbliższych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego organizuje "spotkanie samorządowe". To z pewnością ważne przedsięwzięcie, bo w eleganckim liściku podkreślono, że gospodarzem będzie poseł i szef KPRM. "W trakcie spotkania podsumowane zostaną projekty zrealizowane w Subregionie Wałbrzyskim w roku 2021 oraz omówione zamierzenia i propozycje działań na rok 2022" - czytamy.

Lunch w Belwederze na początek

Samorządowcy mają odwiedzić Michała Dworczyka w najbliższy poniedziałek. Zgodnie z harmonogramem, który udostępniono zaproszonym, goście na pewno nie będą się nudzić. Inaugurację zaplanowano na godz. 13:30 w Belwederze. Tam lokalni politycy zjedzą lunch z szefem KPRM i będą mieli okazję zwiedzić historyczną siedzibę naczelnika Józefa Piłsudskiego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kiedy już goście z Wałbrzycha uporają się z posiłkiem i ciekawostkami historycznymi, czeka ich półgodzinny spacer do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (budynki znajdują się kilkaset metrów od siebie, ale dla spacerowiczów najwidoczniej nie stanowi to żadnego problemu - red.). Później gwóźdź programu - panel dyskusyjny u premiera.

Na godz. 17 zaplanowano przejazd i zakwaterowanie w Hotelu Regent przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie. "Nasz luksusowy hotel oddaje do dyspozycji gości nie tylko 246 przestronnych i wygodnych pokoi, ale również restaurację Venti-tre serwującą przysmaki kuchni polskiej i włoskiej, lobby bar Łazienki Lounge, centrum SPA wyposażone w siłownię i basen, a także bogate zaplecze konferencyjne" - czytamy na stronie obiektu.

Apartament za 7 tys. złotych

Najtańszy nocleg w pokoju typu "Classic" - mierzy 32 mkw., oferuje m.in. duże łóżko typu Queen, TV dźwiękoszczelne szyby, oddzielną wannę i prysznic oraz minibar - to wydatek rzędu 350 zł. W zasadzie drobnostka, bo Hotel Regent to na tyle luksusowe miejsce, że oferuje nawet apartament prezydencki. Jedna noc w takim pokoju to blisko 7 tys. zł!

O świetności Hotelu Regent najlepiej świadczą jego goście. W przeszłości zatrzymywali się tam m.in. Mick Jagger, Angela Merkel czy George Michael. Czy potrzeba więc lepszej rekomendacji?

"Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze"

Wiadomo, że poza wygodnym hotelem organizator zapewnia też prezentację dotyczącą Nowego Ładu. Ma ją uświetnić wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego - Tomasz Robaczyński. Kiedy już goście zakończą część oficjalną, nie będą musieli martwić się o swoje żołądki. Na sam koniec, ok. godz. 20, zaplanowano kolację i podsumowanie spotkania.

