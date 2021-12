Do wygrania wyborów potrzebne jest zaangażowanie środowisk samorządowych; my chcemy budować synergię, nie chcemy z nikim konkurować, ale działać na rzecz porozumienia całej opozycji - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji "Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski".

Podczas konferencji "Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski" padło pytanie, czy nowy ruch będzie chciał np. tworzyć swoje listy, czy raczej porozumiewać się z partiami opozycyjnymi.

- Od samego początku wszyscy mówiliśmy, że opozycja musi być zjednoczona i musi ze sobą współpracować. Od samego początku mówimy też, że nie wygramy wyborów bez silnych partii. Natomiast do tego potrzebne są kolejne elementy, m.in. potrzebne jest zaangażowanie środowisk samorządowych - odpowiadał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przypomniał, że on sam miał wsparcie ze strony samorządowców w kampanii prezydenckiej.

"Nie chcemy z nikim konkurować, chcemy budować synergię"

- Dokładnie taką samą sytuację chcemy stworzyć, tak jak przy tworzeniu paktu senackiego, gdzie wszyscy ze sobą współpracowaliśmy - przekonywał.

- Mam nadzieję, że do takiej współpracy dojdzie, dokładamy kolejny element, nie chcemy z nikim konkurować, chcemy budować synergię - podkreślał. Nie wykluczył zarazem, że "niektórzy samorządowcy wzmocnią listy wyborcze, np. listy do Senatu".

Trzaskowski zaznaczył, że nie chodzi tylko o wybory parlamentarne, ale również wybory samorządowe, m.in. budowanie wspólnych list do sejmików. - Tylko w ten sposób chcemy liczyć na wygraną sił demokratycznych - podkreślał.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, pytany o zadania "Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski" w porównaniu do innych stowarzyszeń samorządowych, takich jak np. Związek Miast Polskich, wyjaśniał, że tamte stowarzyszenia są bardziej apolityczne. - Ale to polityka nas znalazła, a nie my myśmy znaleźli politykę - powiedział Karnowski.

Prezydent Sopotu: powstaje największy samorządowy ruch w Polsce

Prezydent Spotu stwierdził, że to wielki dzień dla samorządów, ale też dla Polski. - Następuje zjednoczenie różnych stowarzyszeń samorządowych w jeden ruch samorządowy, zdecydowanie ruch największy w Polsce - powiedział Karnowski.

Zwrócił uwagę, że w środę w Poznaniu spotkali się przedstawiciele różnych poglądów - z lewa i z prawa. Dodał, że 80 proc. polskich samorządowców to osoby bezpartyjne. - Jedni i drudzy samorządowcy - i ci należący do partii, i nienależący do partii, mają najważniejszego szefa w postaci swoich mieszkańców - zaznaczył Karnowski.

Zapowiedział, że nowy ruch samorządowy zaprezentuje sześć postulatów programowych, których realizacji będzie domagał się od ugrupowań politycznych po odsunięciu PiS od władzy.

