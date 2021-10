Na wtorkowej konferencji prasowej prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny poinformował, że w poniedziałek została zawiązana nowa inicjatywa samorządowa skupiająca prezydentów polskich miast: Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich - Praca, Rozwój, Odpowiedzialność, w skrócie PRO.

"Jesteśmy dla naszych mieszkańców"

Jak dodał Nadbereżny, prezydenci spotkali się w poniedziałek w Otwocku, aby ponad podziałami politycznymi, "z wielką wiarą w polski samorząd przyjąć plan działania, który ma usprawnić pracę samorządowców, który ma sprawiać, że polski samorząd we współpracy ze wszystkimi środowiskami, we współpracy z polskim rządem ma dokonywać ważnych zmian rozwojowych w Polsce" - mówił.

Jakub Banaszek podkreślił, że nowa inicjatywa skupia samorządowców z całej Polski. - Łączy nas samorząd, ale mamy różne poglądy polityczne, dlatego że w naszym stowarzyszeniu na początku jest nas 30 prezydentów polskich miast. Skupiają się tu i stykają różne poglądy polityczne, natomiast ten sam pogląd na samorząd. Przede wszystkim jesteśmy dla naszych mieszkańców, jesteśmy po to, żeby zmieniać nasze małe ojczyzny, żeby dla nich pracować - mówił Banaszek.

Podkreślił, że prezydentów łączy praca, odpowiedzialność za naszą ojczyznę i rozwój samorządów. "W skrócie PRO" - zaznaczył.

Banaszek zapowiedział, że za kilka tygodni odbędzie się duży kongres stowarzyszenia; dodał, że we wtorek samorządowcy spotkają się z premierem w KPRM.

Jako swoje główne cele stowarzyszenie wymienia m.in. rozbudowanie platformy do dialogu pomiędzy rządem a samorządem, kształtowanie wspólnej i spójnej polityki samorządów lokalnych, diagnozowanie problemów i barier rozwojowych miast małych, średnich i metropolii oraz opracowywanie sposobów ich rozwiązywania.

Kolejnymi priorytetami są: wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, aktywnie współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, zielona rewitalizacja polskich miast - "stop betonozie"; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego i turystycznego.

Prezes stowarzyszenia zaznaczył, że PRO nie ma być ani uzupełnieniem ani alternatywą dla istniejących stowarzyszeń i związków samorządowych. "My przede wszystkim nie chcemy oglądać się na innych. Podczas rozmów, które toczyliśmy od wielu miesięcy, a tak naprawdę od wielu lat, wychodziło, że ten spór, który wytworzył się, ta kłótnia nikomu nie służy. Nie służy na końcu mieszkańcom naszych miast. My chcemy poruszać tematy merytoryczne, które wierzymy, że istotnie poprawią funkcjonowanie samorządów" – powiedział.

Stowarzyszenie PRO spotka się z premierem

Natomiast Lucjusz Nadbereżny powiedział, że Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich ma charakter społeczny. - Nie będziemy mieli żadnych składek członkowskich tak, że mieszkańcy naszych miast, tak, jak jest to w przypadku innych korporacji samorządowych, nie będą obciążani kosztami funkcjonowania stowarzyszenia. Jest to jedna z fundamentalnych zasad, które postawiliśmy sobie na początku. Dlatego że swoim doświadczeniem, swoim zaangażowaniem chcemy stworzyć tę merytoryczną część funkcjonowania samorządu. Nie będziemy tworzyć żadnej administracji, dlatego że nie chcemy zajmować się sobą, tylko merytorycznym działaniem - przekazał.

- Nasze stowarzyszenie nie będzie, tak jak w przypadku np. związków, które zrzeszają miasta, finansowane z budżetów miast. Dlatego, że my nie tworzymy związku i to jest ta istotna różnica. Tworzymy stowarzyszenie. Chcieliśmy się zawiązać, sformalizować. Natomiast uważamy, że do tych rzeczy, o których mówimy, do których chcemy dojść, możemy dojść poprzez taką właśnie formułę – powiedział Jakub Banaszek.

Członkami nowo powołanego stowarzyszenia są prezydenci: Chełma, Zamościa, Stalowej Woli, Tomaszowa Mazowieckiego, Raciborza, Zawiercia, Sieradza, Otwocka, Pruszkowa, Puław, Żyrardowa, Przemyśla, Bełchatowa, Łomży, Świętochłowic, Skierniewic, Zgierza, Piotrkowa Trybunalskiego, Żor, Mielca, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Tarnobrzegu, Gorzowa Wielkopolskiego, Radomska, Lubina, Bolesławca, Katowic, Torunia i Piekar Śląskich.

We wtorek przedstawiciele PRO mają spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim, by przedstawić założenia działalności stowarzyszenia.

pdb/PAP