Hiszpania. Stowarzyszenie lekarzy proponuje, by COVID-19 traktować i leczyć jak grypę

Hiszpańskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych (semFYC) zaleciło we wtorkowym komunikacie leczenie COVID-19 w taki sam sposób, jak innych chorób zakaźnych, np. grypy. Pozwala na to pojawienie się wariantu Omikron, który wywołuje łagodniejsze objawy i przez swoją zwiększoną zakaźność prowadzi do szybszego nabycia odporności przez populację - uzasadniono.