Piotr Müller porozmawia z prowadzącym program Marcinem Fijołkiem m.in. o projekcie ustawy obniżającej VAT na żywność, paliwa i energię.



W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt został zgłoszony przez grupę posłów PiS. Przewiduje on czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

ZOBACZ: Sejm. PiS za obniżeniem VAT na żywność, energię i paliwa. Opozycja: przypudrowanie bajzlu

Poparcie dla poselskiego projektu ze strony klubu Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował Andrzej Kosztowniak (PiS). - Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie popierał ten projekt ustawy - projekt, który został wymuszony niejako życiem, został wymuszony procesami globalnymi na świecie - mówił. Dodał, że poziom inflacji w Polsce, w Europie i na świecie jest "de facto najwyższy od 30 lat".

- Bardzo niepokojący jest również poziom inflacji producenckiej nie tylko w Europie, ale i na świecie. To też pokazuje niestety pewien horyzont czasowy zdecydowanie dłuższy dla procesu inflacyjnego. I dzisiaj musimy zabiegać i robić wszystko, żeby ten proces jak najbardziej wypłaszczyć, a więc doprowadzić do sytuacji, w której w krótkim okresie czasu nie dojdzie do dużego zubożenia obywateli naszego kraju - tłumaczył.

an/Polsat News