- Dla emerytów i rencistów, którzy mają świadczenia do 4920 zł brutto, świadczenia na rękę są od stycznia wyższe. W samym ZUS-ie w tej grupie jest ok. 8 mln emerytów i rencistów - mówiła na konferencji Gertruda Uścińska.

W całym kraju złożono 312 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. To mniej więcej połowa spodziewanych zgłoszeń. Jesteśmy pod wrażeniem sprawności ich składania - powiedziała w poniedziałek Łodzi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rządzących w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. miesięcy do 35. miesiąca życia. To sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, a pieniądze z RKO przysługuje bez względu na dochód rodziny.

- Rodzice decydują, czy te pieniądze będą pobierać przez rok po tysiąc złotych, czy przez dwa lata po pięćset złotych. Mogą raz zmienić decyzję - podkreśliła Maląg.

- W całym kraju złożono 312 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. Jesteśmy na półmetku tego procesu, bo w sumie w tym roku spodziewamy się ponad 615 tysięcy wniosków - poinformowała.

- Ruszyliśmy z RKO razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 1 stycznia. Jesteśmy pod wrażeniem sprawności składania wniosków - zaznaczyła.

Procedurą przyznawania nowego świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych