Programy społeczne, takie jak Rodzina 500 plus, Dobry start i Maluch plus, będą realizowane w pełnym zakresie pomimo trudności związanych z pandemią i miliardów złotych zainwestowanych w ochronę miejsc pracy - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rodzice najczęściej wybierają wypłaty w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok.