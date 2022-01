Czternasta emerytura była wypłacana jednorazowo, w tej chwili nie ma decyzji jak będzie w tym roku, być może zapadnie decyzja o wypłacie tego świadczenia, to zależy od stanu budżetu - powiedział w poniedziałek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

W sobotę w TVP Info minister finansów Tadeusz Kościński był pytany, czy w tym roku utrzymane będą 13. i 14. emerytury. - Czternastej emerytury nie będzie w tym roku, ja jestem od polityki fiskalnej, to nie w naszej kompetencji, żeby decydować. (...) O ile mi wiadomo, to czternastki nie będzie w tym roku - powiedział Kościński.

ZOBACZ: Minister finansów podpisał rozporządzenie. Policjanci i nauczyciele nie stracą na Polskim Ładzie

Terlecki pytany przez dziennikarzy w Sejmie, dlaczego nie będzie w tym roku wypłaconej czternastej emerytury odparł: "Emerytura czternasta była emeryturą jednorazowo wypłacaną, natomiast nie ma w tej chwili decyzji jak będzie w tym roku, być może zapadnie taka decyzja (o wypłacie świadczenia), to zależy od stanu budżetu".

"Emeryci doskonale wiedzą, że nikt nie zrobił dla nich tyle jak rządy PiS"

Zaznaczył, że 13. emerytura jest oczywiście utrzymana, a co do 14. decyzje zapadną.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska podkreśliła, że "emeryci doskonale wiedzą, że nikt nie zrobił dla nich tyle jak rządy PiS". - To my dostrzegliśmy tę grupę społeczną, w tej chwili nadrabiamy te straty, które były czynione na ich niekorzyść przez dekady przez naszych poprzedników (...). Nie ustajemy we wspieraniu tej grupy społecznej - powiedziała.

Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. - jesienią dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze). Z kolei coroczna wypłata tzw. trzynastek jest już zagwarantowana ustawowo.

Terlecki o dymisji Ziobry: Nie ma takiej możliwości, ani potrzeby

Podczas konferencji w Sejmie Terlecki został również zapytany o doniesienia dotyczące możliwe dymisji ministra sprawiedliwości. W ostatnim czasie niektóre media podawały bowiem, że prezes PiS Jarosław Kaczyński jest o krok od wyrzucenia z rządu Zbigniewa Ziobro.

- Nie, nie ma takiej możliwości, ani potrzeby, ani planów, ani pomysłów - odpowiedział marszałek Sejmu. Dodał, że Ziobro jest szefem partii, która jest w sojuszu koalicyjnym z PiS i ma on swoje zdanie w różnych sprawach, w tym jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro dla "Rz": Polska powinna blokować decyzje UE

Do doniesień odniosła się też rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. - To są fakty medialne, czyli spekulacje, które dziennikarze czasem lubią uprawiać - powiedziała.

WIDEO - Lubuskie. Rekordowy mandat Niemca. Jechał ponad 240 km/h po polskiej autostradzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/zma/PAP