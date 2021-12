Prace nad ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym w parlamencie zakończyły się. Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie.



Ponadto, dla polskich seniorów rok 2022 może być rekordowy pod względem podwyżek świadczeń. Jak wyliczyły media, niektórzy w całym roku zauważą na koncie do 5 tys. zł więcej. To m.in. skutek planowanej waloryzacji mogącej wynieść do 7,7 proc.





mad/an/Polsat News