Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak pytana w piątek w Radiu Zet o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. - To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka – oceniła. Jak dodała, "konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone".

Jej stanowisko spotkało się z krytyką m.in. ministra edukacji Przemysława Czarnka i szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. - Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki - napisała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w późniejszym piątkowym wpisie w mediach społecznościowych.

"Skrytykowałem jej wypowiedź"

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział w poniedziałek w RMF FM, że natychmiast po piątkowym wywiadzie Barbary Nowak w Radiu Zet zatelefonował do niej.

- Skrytykowałem jej wypowiedź dotyczącą "eksperymentu". Szczepionki nie są eksperymentem, pani Barbara Nowak przyznała mi rację, że nie powinna zabierać głosu w tej sprawie, uznała to również w mediach społecznościowych. Dalsze czynności trwają - teraz spotyka z się wojewodą małopolskim, który jest jej bezpośrednim zwierzchnikiem i nadzoruje sprawę - poinformował Czarnek.

Dopytywany o to, czy Nowak powinna stracić stanowisko, odpowiedział: "to nie jest tylko decyzja ministra edukacji".

- Pani Barbara Nowak przede wszystkim nie powinna się wypowiadać na temat szczepionek i tematy medyczne, bo nie jest medykiem i nie jest ekspertem w tej sprawie (...). Co będzie dalej, pokaże ten tydzień - powiedział.

Czarnek przyznał, że cieszy się z faktu, iż Nowak wycofała się ze swoich opinii i stwierdziła, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie. - Dobrze, żeby jako nie-ekspert nie zabierała głosu w tej sprawie. Ocena jej zachowania będzie analizowana przez wojewodę małopolskiego. (...) Myślę, że decyzja będzie dziś, jutro najdalej - zapowiedział Czarnek.

Wojewoda spotka się z kurator

Wojewoda Łukasz Kmita wezwał małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak na spotkanie w związku z jej piątkową wypowiedzią. Kurator w Radiu Zet określiła szczepienia przeciwko covid "eksperymentem".

W związku z napiętym kalendarzem wojewody termin spotkania nie jest jeszcze dokładnie ustalony, ale – jak wynika z wypowiedzi rzeczniczki wojewody Joanny Paździo – spotkanie to odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek późnym popołudniem lub w środę.

- Podczas spotkania kurator odniesie się do swojej wypowiedzi, która wzbudziła zdumienie wojewody i którą uznał za niefortunną, niemającą podstaw naukowych – powiedziała rzeczniczka.

laf/PAP