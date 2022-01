Czarnek po słowach Barbary Nowak: im mniej się wypowiadamy, tym lepiej

Na antenie Radia Maryja szef MEiN był m.in. pytany o wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak na temat szczepień przeciwko COVID-19. - Mamy różne zdania. O nich trzeba mówić w sposób kulturalny i rozsądny. Rozsądku trzeba nam wszystkim – stwierdził Czarnek.

Historyk, a nie medyk

Wyjaśnił, że "wczoraj po tej wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak, którą niezwykle cenię i szanuję, zadzwoniłem do niej po to, żeby zwrócić uwagę na to, że im mniej wypowiadamy się w sprawach, które nie należą do właściwości naszego działania i do naszych kompetencji (...), tym lepiej dla całości sprawy" – podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Wskazał, że "pani kurator przyjęła moją interpretację jej wypowiedzi i natychmiast zareagowała, stwierdzając, że rzeczywiście nie jest dobrze, jeśli jako historyk z wykształcenia, a nie medyk, wypowiada się o szczepionkach, czyli w sprawach stricte medycznych".

Minister edukacji i nauki powiedział także, że na temat szczepień "w sposób stricte medyczny wypowiadać nie chcę". - Nie jest moją rolą, aby weryfikować teraz osiągnięcia naukowców, co do tego, jakie ma zastosowanie i jakie ma ewentualne skutki szczepionka. I na pewno nie jestem tym człowiekiem, który mógłby powiedzieć, że jest to eksperyment - wskazał.

Jak podkreślił Przemysław Czarnek, "w tym sensie uznałem tę część wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak, to jedno słowo z jej wypowiedzi, za wypowiedź szkodliwą, z czym pani kurator się zgodziła, przedstawiając następnie swoje stanowisko w mediach społecznościowych".

"Eksperyment" Barbary Nowak

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak nazwała w piątkowej rozmowie z Radiem Zet szczepienia przeciwko COVID-19 "eksperymentem" i opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu takiego obowiązku dla nauczycieli.

Jej wypowiedź skrytykował minister zdrowia Adam Niedzielski, który ocenił, że takie osoby jak Barbara Nowak "nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację". Również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uznał wypowiedź Nowak za "szkodliwą", z którą "absolutnie" się nie zgadza.

Nowak napisała później na Twitterze, iż "mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne" nie powinna się wypowiadać na temat szczepionki. W piątek wieczorem kurator zapewniła, że nie kwestionowała zasadności szczepień, jednak - jak dodała - każdy człowiek musi mieć prawo do wolnego wyboru. Przyznała, że sama zaszczepiła się przeciwko COVID-19.

pdb/PAP