Barbara Nowak podczas rozmowy w Radiu Zet zapytana została o to, czy szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli powinny być obowiązkowe.

- Z mojego punktu widzenia - nie, absolutnie nie. Dlatego, że uważam, iż człowiek dorosły, wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać – odpowiedziała kurator.

ZOBACZ: Szczepienia w Polsce. Dawkę przypominającą przyjęło ponad 6,6 mln Polaków

- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać zwłaszcza, jeżeli mówimy o szczepionkach, które, tak jak wszyscy wiedzą, jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperymentu jeszcze. Więc nie wyobrażam sobie, że można kogoś w tym momencie zmuszać. To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka – tak powinno być - wskazała i dodała, że nie odpowie na pytanie, czy sama szczepionkę przyjęła.

- Nie zmienia to zupełnie mojego stosunku do tego, jak oceniam tę sytuację – podsumowała.

Minister zdrowia: To nie jest eksperyment

- O takich wybrykach słyszymy systematycznie od czasu do czasu, że znajduje się osoba "oświecona", która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki. Niestety to są oczywiście kolejne wpadki, niefortunne wypowiedzi, bo rzeczywistość jest taka, że nie jest to żaden eksperyment. W tej chwili nie opieramy się tylko i wyłącznie na deklaracjach producentów, którzy przeprowadzili te wstępne badania. Opieramy się już na rzeczywistych obserwacjach. Widzimy, że szczepienie 60-ktornie (bardziej) - to dane z Polski - chroni przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych - powiedział minister zdrowia.

- Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu - dodał. Zaapelował również o wstrzemięźliwość. - Jeżeli ktoś chce się popisać, zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, to powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, bo każda osoba, która ze względu na taką wypowiedź zwątpi, zrezygnuje ze szczepienia, to jest osoba, za życie i zdrowie której odpowiedzialność obciąża tych tzw. autorytetów, które do tego namawiają - powiedział.

Minister zdrowia ocenił, że kurator powinna ponieść konsekwencje w związku ze swoją wypowiedzią. - Uważam, że takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - powiedział.

"Trzeba z szacunkiem przyjąć odważne słowa min. Niedzielskiego w sprawie skandalicznej wypowiedzi pani kurator Nowak. Coraz bardziej widać frustrację ministra zdrowia, który nie może przekonać premiera i Kaczyńskiego do realnych działań w walce z pandemią." - napisał poseł KO Sławomir Nitras.

Trzeba z szacunkiem przyjąć odważne słowa min. Niedzielskiego w sprawie skandalicznej wypowiedzi pani kurator Nowak. Coraz bardziej widać frustrację ministra zdrowia, który nie może przekonać premiera i Kaczyńskiego do realnych działań w walce z pandemią. — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) January 7, 2022

ZNP: Oczekujemy natychmiastowej reakcji

Wcześniej do wypowiedzi kurator o szczepionkach odniósł się Związek Nauczycielstwa Polskiego.

"Oczekujemy natychmiastowej reakcji Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, rzecznika rządu Piotra Müllera oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na powyższe stwierdzenie urzędnika, jakim jest pani kurator oświaty" - napisano na Twitterze.

Na słowa Barbary Nowak zareagowali również politycy opozycji.

"Panie Morawiecki, Panie Czarnek, Panie Niedzielski, wiecie, że kurator Barbara Nowak, Wasz przedstawiciel w Małopolsce, osoba odpowiedzialna za dzieci mówi, że stosowanie szczepionek nadal jest "eksperymentem"??" - napisała posłanka Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.

"W czasie szalejącej pandemii, kiedy szczepionka chroni przed ciężkim zachorowaniem i często przed śmiercią, kiedy każdego dnia z powodu COVID-19 umiera 500/700 Polaków, kuratorka oświaty o szczepieniach mówi, że to eksperyment. Jaka będzie reakcja premiera Morawieckiego i ministra Adama Niedzielskiego? Żadna!" - napisała z kolei posłanka KO Monika Wielkichowska.