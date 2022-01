Liczba zwiększonych infekcji w ostatnich dniach to anomalia poświąteczna - powiedział Adam Niedzielski w środę na konferencji prasowej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 196 nowych przypadkach koronawirusa. - Na tę chwilę nie planujemy wprowadzania nowych obostrzeń - dodał Niedzielski.

W ciągu 5-6 dni obserwujemy systematyczne wzrosty zakażeń; oceniamy, że jest to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski wskazał, że ten wzrost liczby zakażeń obecnie interpretowany jest "jako anomalia, a nie jako zmiana trendu". Ocenił, że jest to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów. Zapytany o plany dotyczące wprowadzenia nowych obostrzeń, Niedzielski odpowiedział: - Jeżeli mielibyśmy argumenty za tym, że to jednak zmiana trendu, decyzje o kolejnych zaostrzeniach obostrzeń będą podejmowane. Na tę chwilę takich decyzji nie ma. - W przypadku pojawienia się sygnałów niepokojących dotyczących rozwoju Omikrona będę chciał przyśpieszyć wprowadzenie obowiązku szczepień dla grup medycznych - przekazał minister zdrowia. Kumulacja uderzenia Omikrona

Niedzielski stwierdził, że mniej więcej na koniec stycznia przewidywana jest kumulacja uderzenia wariantem Omikron koronawirusa.

- Zwiększymy liczbę łóżek dla pacjentów z covidem nawet do 60 tys. - zapowiedział Niedzielski.

Szef MZ przekazał, że wirus mutacji Omikron jest zdecydowanie bardziej zakaźny od innych, jednak jego zjadliwość jest "nieco mniejsza niż w przypadku Delty". Jak wskazał, przykłady innych krajów pokazują, że mutacja ta nie powoduje dużo większego wzrostu poziomu hospitalizacji.

Minister podkreślił jednocześnie, że zwiększona skala zakażeń, nawet przy mniejszej zjadliwości wirusa, może oznaczać zwiększenie liczby hospitalizacji. Zapewnił, że rząd systematycznie przygotowuje się do "uderzenia Omikrona".

Niedzielski przekazał, że zwiększane są zapasy leków i innych materiałów wykorzystywanych w procesie leczenia, przygotowywane są także plany zwiększenia infrastruktury łóżek przeznaczonych na leczenie covidu.

- Przygotowujemy plany dwustopniowe. Jeden z nich zakłada zwiększenie infrastruktury szpitalnej do 40 tys. łóżek. Drugi, o wiele bardzie pesymistyczny, zakłada zwiększenie tej infrastruktury do 60 tys. łóżek - poinformował Niedzielski.

Wskazał, że z pierwszym scenariuszem mieliśmy do czynienia w poprzedniej fali, natomiast drugi - mówił - oznacza "ogromy kryzys wydolności systemu opieki zdrowotnej na poziomie szpitalnictwa".

Zwrócił uwagę, że w Polsce jest około 150 tys. łóżek w szpitalach, z czego część jest przeznaczona do leczenia specjalistycznego. - Zostaje nam 100-120 tys. łóżek, które mają jakąś elastyczność zarządzania. To oznacza, że blisko połowę infrastruktury będziemy przeznaczali na walkę z covidem. Ale taka sytuacja to scenariusz katastroficzny - zaznaczył minister zdrowia.

Dyskusje o nowych obostrzeniach

W poniedziałek i wtorek toczyły się dyskusje w rządzie ws. ewentualnego wprowadzenia dodatkowych obostrzeń. Mówił o nich minister zdrowia. - Jeśli trend wzrostu nowych zakażeń koronawirusem się utrzyma, w środę lub w piątek mogą zapaść decyzje o wprowadzeniu kolejnych restrykcji - zapowiadał w RMF Adam Niedzielski. Dopytywany o lockdown, nie wykluczył zamknięcia np. galerii handlowych.

Jednak z nieoficjalnych ustaleń Interii wynika, że ostatecznie rząd nie wprowadzi - przynajmniej w tym tygodniu - nowych obostrzeń.

Nowe obostrzenia. Kraska: Wiele projektów na stole

Na temat wprowadzenia ewentualnych obostrzeń mówił we wtorek w Polsat News również wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Wiele różnych projektów leży na stole. Nie chciałbym mówić o szczegółach, bo one będą żywo dyskutowane w dniu jutrzejszym - stwierdził.



Z kolei we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia Rzecznik rządu Piotr Müller mówił: - Dziś o godz. 10 zaczyna się posiedzenie Rządowego Zarządzania Kryzysowego i na podstawie aktualnych danych epidemicznych, zostaną podjęte decyzje. Spodziewam się, że będziemy szli w kierunku utrzymania aktualnych obostrzeń.





