Mamy 6422 nowe przypadki koronawirusa - poinformował w poniedziałek resort zdrowia. - To trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmarło dziewięciu pacjentów z COVID-19.