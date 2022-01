Politycy opowiadali na pytanie, czy spodziewają się przedterminowych wyborów. Radosław Fogiel stwierdził, że PiS ma stabilną większość, "co pokazało uchwalenie budżetu przy ogromnej mobilizacji opozycji. Zaznaczył, że "oczywiście żaden odpowiedzialny za słowa polityk nie wykluczy wcześniejszych wyborów. Zawsze istnieje jakiś promil szans".

Nawiązał też do wcześniejszej wypowiedzi obecnej w studiu posłanki PO Marzeny Okły-Drewnowicz. - Może bym uwierzył w to, co mówiła pani poseł w swoim emocjonalnym wystąpieniu przed chwilą, gdyby nie to, że słyszymy to samo od 2015 r.: "Jest dramat, źle", "PiS robi wszystko koszmarnie", "czeka nas zapaść", "przedterminowe wybory". Przypomnę 2016 r. i pierwsze spędy KOD-u, na których występowała opozycja - opowiadał.

- Przerwę panu - wtrącił Włodzimierz Czarzasty. - Nie zgodzę się, żeby pan mówił "emocjonalne wystąpienie", "spędy KOD-u". Proszę pana, 10 procent inflacji. Mówi panu to coś? Chodzi pan na zakupy, widzi pan co się dzieje? Po co pan bzdurnie chwali PiS, skoro ma pan efekty takie jakie są? Po co pan ludzi obraża? - Czarzasty zapytał Fogla.

WIDEO: Sprzeczka polityków. "Nie jest pan w stanie przez chwilę trzymać języka za zębami"

- Skończył pan? Wie pan, panie marszałku, dziwi mnie to, że nie jest pan w stanie wytrzymać tych kilku minut - odpowiedział wicerzecznik PiS.

- Bo jak słucham głupot, to na nie reaguję - wtrącił Czarzasty.

- Proszę te głupoty zachować dla siebie. Państwa w studiu jest czworo, a ja jeden. Odpowiadam wszystkim państwu, a pan i tak nie jest w stanie trzymać przez chwilę języka za zębami - ripostował Fogiel.

Marzena Okła-Drewnowicz zauważyła, że w programie obecny był też Paweł Szrot z Kancelarii Prezydenta.

- Ale pan prezydent jest osobnym ośrodkiem politycznym - powiedział wicerzecznik PiS.

