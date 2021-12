W łomżyńskiej restauracji "Cztery pory roku" z niepokojem czekają na to, co przyniesie im zima. I listonosz - gdy po nowym roku dostarczy rachunki za gaz.

ZOBACZ: Rosja. Władimir Putin: Nord Stream 2 ustabilizuje ceny gazu w Europie

Kilkusetprocentowe podwyżki mogą czekać podłączone do sieci gazowej szkoły przedszkola czy szpitale. Ten w Tarnowie policzył, że rachunki za gaz podskoczą mu z 3 do 8 mln złotych.

Z tarczy antykryzysowej, która ma łagodzić m.in. podwyżki cen gazu na razie mogą korzystać tylko indywidualni odbiorcy tego paliwa. Na spotkaniu z samorządowcami premier dał do zrozumienia, że to wsparcie może zostać rozszerzone.

Nie ma jednak już szans, by stało się to wcześniej niż wejdą w życie nowe taryfy.

- Polska ma swoje złoża gazu, ale ten krajowy surowiec tylko w 1/5 zasila nasze piece czy kuchenki. Resztę trzeba sprowadzać zza granicy, a ceny gazu na światowych rynkach ciągle szaleją. Podbija je jeszcze Rosja, która ograniczyła dostawy paliwa do Europy. Chce w ten sposób zmusić Unię, by ta dała zielone światło dla nowego gazociągu Nord Steram 2. Jeśli ten warunek zostanie spełniony - to jak dał do zrozumienia Władimir Putin, gaz znów popłynie na nasz kontynent w większych ilościach - tłumaczy dziennikarz "Wydarzeń" Paweł Gadomski.