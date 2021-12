Gazociąg Nord Stream 2 przyczyni się do ustabilizowania cen gazu w Europie – oświadczył w środę prezydent Rosji Władimir Putin na transmitowanym w telewizji posiedzeniu rządu. Putin dodał, że kolejne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe planowane są na początku przyszłego roku.

Putin zapowiedział też, że wypełnianie gazem drugiej nitki Nord Stream 2 powinno zakończyć się w środę.

Jak podkreślił, w październiku wypełniono gazem przemysłowym pierwszą nitkę gazociągu Nord Stream 2, teraz natomiast kończy się procedura wypełniania drugiej nitki. Putin dodał, że poprosił szefa koncernu Gazprom Aleksieja Millera, by poinformował go, gdy to się stanie.

Jesienią 2021 roku ceny na europejskich giełdach paliw osiągnęły historyczne maksimum: cena za 1 MWh gazu wyniosła 116,02 euro i była prawie 900 proc. wyższa niż rok wcześniej (13,15 euro).

Niektórzy zachodni politycy i eksperci branżowi oskarżali Rosję o wstrzymywanie dostaw gazu do Europy w związku z napięciem politycznym wokół Ukrainy, a także opóźnieniami w certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Rosjanie wielokrotnie temu zaprzeczali.

Niemcy zawiesili procedurę certyfikacji NS2

17 grudnia spółka Nord Stream 2 AG, która jest operatorem gazociągu Nord Stream 2, poinformowała, że przeprowadziła certyfikację techniczną drugiej nitki rurociągu i rozpoczęto zapełnianie jej gazem. Zapełnianie gazem nie oznacza rychłego rozpoczęcia dostaw, bo Nord Stream 2 AG, która w całości należy do Gazpromu, powinna uzyskać certyfikację jako niezależny operator.

W połowie listopada niemiecki regulator energetyczny Bundesnetzagentur zawiesił procedurę certyfikacji spółki Nord Stream 2 AG jako operatora gazociągu Nord Stream 2. Jako powód tej decyzji podał, że spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator powinien działać według prawa niemieckiego. W grudniu regulator podał, że decyzja w sprawie certyfikacji nie zapadnie przed drugim półroczem 2022 roku.

Budowa gazociągu, który biegnie z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem Ukrainy, została zakończona we wrześniu.

Kolejne rosyjsko-białoruskie manewry

- Tak jak pan proponował, przeprowadzimy ćwiczenia. Wojskowi uzgodnią – w marcu albo lutym; nie wiem, kiedy zdecydują – oświadczył Putin. Wcześniej Łukaszenka poprosił Putina, by nie wstrzymywać współpracy w sferze wojskowej i w branży zbrojeniowej.

- Zwróciłem się do pana, żebyśmy nie wstrzymywali naszych wspólnych ćwiczeń, żebyśmy kontynuowali tworzenie centrów szkolenia naszych chłopców, przede wszystkim na nowych modelach sprzętu wojskowego, które kupujemy w Rosji – oświadczył.

W listopadzie białoruskie i rosyjskie wojska powietrzno-desantowe wzięły udział w manewrach, zorganizowanych w pobliżu granicy z Polską. Jak podało rosyjskie ministerstwo obrony narodowej, ich celem było sprawdzenie gotowości wojsk sojuszniczych w związku ze "wzrostem działań wojskowych w pobliżu białoruskiej granicy".

Według agencji Associated Press, zastępca ambasadora Federacji Rosyjskiej przy ONZ, Dmitrij Polianskij, przekazał, że ćwiczenia miły związek z rzekomą koncentracją wojsk przy granicy polsko-białoruskiej. Białoruskie Ministerstwo Obrony oskarżyło Polskę o "bezprecedensowe" zgrupowanie wojsk przy granicy i stwierdziło, że kontrola migracji nie usprawiedliwia nagromadzenia 15 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy, wspieranych przez czołgi, siły powietrzne i inne środki obronne.

Natomiast we wrześniu odbyły się na terytorium Białorusi i Rosji manewry strategiczne Zapad-2021 z udziałem do 200 tys. żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców. Zaangażowanych w nie było 760 jednostek sprzętu, w tym 290 czołgów i 15 okrętów.

aml/PAP