Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że śledczy skierowali do Sądu Rejonowego w Pile akt oskarżenia przeciwko staroście pilskiemu Eligiuszowi Komarowskiemu (zgodził się na publikację danych).

- W maju staroście przedstawiono dwa zarzuty znieważenia i jeden zarzut pomówienia lekarzy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, w których wskazał, że cała ta sprawa jest atakiem na niego, jako starostę pilskiego i jego postawę w obronie pacjentów pilskiego szpitala – powiedział Wawrzyniak.

W swoich wpisach w mediach społecznościowych starosta miał określać pilskich lekarzy m.in. mianem "buców", "warchołów", "leni", "olewaczy", "nieuków", "gwiazdorów" czy nazywać ich "nieodpowiedzialnymi, goniącymi za pieniędzmi ludźmi bez empatii".

Starosta pilski nie przyznaje się

Starosta pilski Eligiusz Komarowski powiedział w środę, że nie przyznaje się do żadnego z zarzucanych mu czynów. - Owszem, z mojego konta internetowego w jednym przypadku ukazały się pewne komentarze. To konto obsługuje kilkanaście osób. Z tego co wiem, dwie przyznały się, a przynajmniej nie wykluczyły, że to one mogły to zrobić" – zaznaczył.

W ub. roku sprawę internetowych wpisów starosty do prokuratury skierowała Wielkopolska Izba Lekarska. W czerwcu 2020 r. członkowie WIL wspólnie z lekarzami z Piły protestowali przed tamtejszym szpitalem. Medycy żądali od samorządowca przeprosin.

Izba poinformowała, że o publikację przeprosin na drodze pozasądowej zwróciło się 57 lekarzy, jednak Komarowski nie spełnił żądania. Według medyków, postępowanie starosty prowadziło m.in. do odchodzenia lekarzy z pracy.

W listopadzie 2020 roku WIL poinformowała, że na jej wniosek Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych lekarzy przez starostę pilskiego i uwzględnieniu występowania Izby w imieniu lekarzy oraz reprezentowania ich przed sądem.

Staroście pilskiemu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku więzienia.

