Schetyna ocenił, że "Trybunał Julii Przyłębskiej to jest najlepsza poczekalnia, żeby podejmować decyzję polityczną". Jego zdaniem samo pojawienie się tematu ustawy medialnej miało "przykryć" sprawę wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu. - Proszę pamiętać, że tam zaangażowani byli wszyscy najważniejsi ministrowie, choćby minister Błaszczak. A ta wczorajsza decyzja? Andrzej Duda po pierwsze próbuje wybić się na elementarną niezależność i podmiotowość - ocenił Schetyna.

Grzegorz Schetyna: prezydent podjął dobrą decyzję

Zauważył też, że "urzędnicy (prezydenta) w ten sposób rozmawiają z Departamentem Stanu i przygotowują wizytę w USA". - Nie mam też wątpliwości co do tego, że Andrzej Duda myśli już teraz o tym, co będzie robił po końcu kadencji. Chce szukać swojej politycznej drogi i to na pewno temu służy - ocenił polityk dodając, że "pokusa walki z niezależnymi mediami w głowie Jarosława Kaczyńskiego zawsze będzie tkwiła".

Były szef PO przyznał też, że prezydent podjął dobrą decyzję. - Pamiętam też, jak biliśmy prawo, kiedy prezydent wetował decyzję dotyczącą demolowania niezależności sądów, a później wszystko wróciło. To jest pierwszy sygnał, który wskazuje, że prezydentura może być sprawowana w sposób normalny - ocenił Schetyna.

Grzegorz Schetyna został zapytany o możliwy kryzys na linii PiS-prezydent Andrzej Duda. Odpowiedział, że nie traktuje tej możliwości poważnie. - Prezydent nie jest sprawczy. Nie jest aktywny politycznie, legislacyjnie. Może zrobić to, co zrobił wczoraj, czyli odrzucić katastrofalne prawo, demolujące niezależność mediów - ocenił.

Schetyna przypomniał, że w Polsce "nie jesteśmy w stanie poradzić się z IV falą pandemii, a słyszymy o piątej". - Niech PiS nie zajmuje się niezależnością mediów, bo intencja Jarosława Kaczyńskiego to zdemolować media, które są niezależne od Nowogrodzkiej - ocenił.

Afera Pegasusa. Schetyna: PiS nie dopuści do komisji

Były szef PO odniósł się też do afery Pegasusa, którą porównał do amerykańskiego Watergate. Powiedział, że sprawa "niewątpliwie wymaga komisji śledczej", przypominając, że "nie prezydent i nie parlamentarzyści będą decydować o tej komisji, a marszałek Witek". - Jestem bardzo przekonany, że Jarosław Kaczyński i PiS zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby ta komisja została powołana - powiedział. Dodał, że "Polska nie jest krajem demokratycznym, więc nie wierzę, że taka komisja została powołana". - (Prezydent) ma tutaj wiele możliwości do pokazywania swojej podmiotowości - powiedział.

Jak zaznaczył, sam jest "w trakcie sprawdzania swojego telefonu" pod kątem podsłuchów, ale jego zdaniem inwigilacja miała bardzo dużą skalę. - Ta sprawa jest tak znana w świecie i szeroko komentowana, że oni za tę sprawę politycznie i prawnie odpowiedzą - zaznaczył Schetyna. Dodał, że CitizenLab, instytucja przy Uniwersytecie w Toronto, powinna przekazać pełne informacje dotyczące inwigilacji, która następnie zostanie zbadana pod kątem informacji kto był podsłuchiwany, kto podsłuchy zlecał, kontrolował itp.

- Jeżeli w Polsce nie będziemy w stanie wyjaśnić tego w stu procentach, na pewno zwrócimy się do ekspertów zagranicznych - zapewnił Schetyna. - Ta sprawa jest tak zagraniczna, tak urągająca demokracji i praworządności, że o niej mówi cały świat. Jak możemy przystępować do kampanii wyborczej, jeżeli nasze telefony będą podsłuchiwane? - pytał, zaznaczając, że mowa o systemie, który stworzony został "w intencji walki z międzynarodowym terroryzmem. To przecież znaczy, że wszystko stoi na głowie. Że akceptujemy takie zasady w kraju, który chce być demokratyczny i praworządny - dodał.

Schetyna o zarzutach wobec Brejzy: "To jest cały Kaczyński"

Schetyna został skonfrontowany ze słowami Jarosława Kaczyńskiego dla Interii, który mówił o "poważnych zarzutach" wobec Krzysztofa Brejzy. - To jest cały Kaczyński. Szef służb Anzel powtarza te same bzdury. Kaczyński często o przeciwnikach mówił, że są poważne zarzuty, o których on nie może powiedzieć, ale które eliminują możliwość rozmowy z tą czy z tamtą osobą. To jest cały Kaczyński. Jeżeli są takie informacje, to przegłosujmy na następnym posiedzeniu komisję śledczą - zaapelował.

