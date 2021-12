- Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia - mówił w poniedziałek Andrzej Duda. Przyznał przy tym, że w izbie niższej parlamentu raczej nie znajdzie się większość, by odrzucić jego weto.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński o cenach w sklepach: sam na nie złorzeczę

Prezydent nie zdecydował się również skierować projektu noweli do Trybunału Konstytucyjnego. - Nie mogę na 100 proc. powiedzieć, że TK na pewno odniósłby się też do kwestii traktatu polsko-amerykańskiego - wyjaśniał, nawiązując do amerykańskiego właściciela telewizji TVN.

Donald Tusk: niech nikt nie mówi, że się nie da

Weto skomentował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Na Twitterze napisał: "Ulica i zagranica (Ameryka), czyli presja ma sens. Niech nikt już nie mówi, że nie warto, że się nie da, że nic nie możemy. Możemy i musimy".

Ulica i zagranica (Ameryka), czyli presja ma sens. Niech nikt już nie mówi, że nie warto, że się nie da, że nic nie możemy. Możemy i musimy. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2021

Również na Twitterze wpis poświęcony wecie prezydenta opublikował Bix Aliu, chargé d'affaires ambasady USA w Polsce. "Dziękuję Panie Prezydencie za przywództwo i zaangażowanie dla wspólnych wartości demokratycznych oraz za ochronę klimatu inwestycyjnego w Polsce. Razem sojusznicy są silniejsi!" - zwrócił się do Andrzeja Dudy.

Dziękuję Panie Prezydencie @AndrzejDuda za przywództwo i zaangażowanie dla wspólnych wartości demokratycznych oraz za ochronę klimatu inwestycyjnego w Polsce. Razem sojusznicy są silniejsi! — Bix Aliu (@USAmbPoland) December 27, 2021

Z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki napisał: "Presja ma sens. Obroniliśmy wolne media. Dziękuję wszystkim, którzy wyszli na ulice w obronę wolności słowa. Demokratyczna większość w Senacie i my, wolni obywatele nigdy nie pozwolimy na to, by ktokolwiek nam ją odebrał!".

Presja ma sens. Obroniliśmy wolne media. Dziękuję wszystkim, którzy wyszli na ulice w obronę wolności słowa. Demokratyczna większość w Senacie i my, wolni obywatele nigdy nie pozwolimy na to, by ktokolwiek nam ją odebrał! — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) December 27, 2021

Lewica: to incydentalne zachowanie prezydenta

"Andrzej Duda wetując nowelę ustawy medialnej zachował się tak jak powinien zachować się prezydent, ale w jego przypadku to zachowanie incydentalne - ocenili natomiast posłowie Lewicy Tomasz Trela, Beata Maciejewska i Krzysztof Gawkowski.

Prezydentowi pogratulował Michał Kobosko z Polski 2050. "Jedynie słuszna decyzja. Ma Pan rację: dość wojen Polaków z Polakami wywoływanych przez mafię z PiS" - ocenił.

Brawo Panie Prezydencie, jedynie słuszna decyzja. Ma Pan rację: dość wojen Polaków z Polakami wywoływanych przez mafię z @pisorgpl — Michał Kobosko (@michalkobosko) December 27, 2021

Chwilę po ogłoszeniu decyzji prezydenta swój wpis opublikowała też małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. "Tylko mi Polski żal" - stwierdziła.

Tylko mi Polski żal — Barbara Nowak (@Br_Nowak) December 27, 2021

"Presja ma sens! #lexTVN #WolneMedia Ale zostaje jeszcze wiele spraw do naprawienia w Flaga Polski wolne sądy, wolni obywatele, wolne media, drożyzna, inflacja, Covid-19, Pegasus, kłamstwa, kolesiostwo itd…." - przekazała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Presja ma sens! #lexTVN #WolneMedia Ale zostaje jeszcze wiele spraw do naprawienia w 🇵🇱 wolne sądy, wolni obywatele, wolne media, drożyzna, inflacja, Covid-19, Pegasus, kłamstwa, kolesiostwo itd…. — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) December 27, 2021

Tusk cytował wiersz Miłosza. Słowa skierował do prezydenta

Po tym, jak Sejm odrzucił sprzeciw Senatu i przyjął zapisy nowej ustawy medialnej, w całej Polsce zorganizowano manifestacje. Ich uczestnicy apelowali do prezydenta, by nie podpisywał się pod tymi przepisami.

Na warszawskim proteście przed Pałacem Prezydenckim, zorganizowanym 19 grudnia, zjawił się m.in. Donald Tusk. Przywołał wtedy fragment wiersza Czesława Miłosza.

- On jakże dobrze pasuje do tego dzisiejszego naszego spotkania. Adresuję go do mieszkańca tego Pałacu i jego mocodawcy: "Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta" - mówił szef PO.

WIDEO - Roman Bielecki o wigilijnych spotkaniach: Boże Narodzenie potrzebuje naszej ochrony Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsatnews.pl