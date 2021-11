Sejm odrzucił we wtorek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Senat chciał m.in., by zakaz, który będzie mógł być wprowadzony w strefie nadgranicznej, nie obowiązywał dziennikarzy. Nowela trafi do prezydenta Andrzeja Dudy.

ZOBACZ: Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej

Bogdan Rymanowski dopyta byłego przewodniczącego PO o stanowisko wobec wyników głosowań w Sejmie, a także sytuacji epidemicznej w Polsce. We wtorek resort zdrowia przekazał, że zmarło 526 chorych, co stanowi rekord czwartej fali. Od środy zaczną obowiązywać także nowe obostrzenia.

kmd/polsatnews.pl