Mateusz Mahamid specjalizuje się w biciu kolejowych rekordów. W połowie 2020 roku pokonał ponad 4,3 tys. kilometrów pociągami PKP Intercity, mając specjalny bilet weekendowy. Pozwala on na nieograniczoną liczbę przejazdów od godz. 19:00 w piątek do poniedziałkowego poranka (6:00).

Podróżnik mówił wtedy polsatnews.pl, że obrana przez niego trasa była "lajtowa". Zapowiadał również, że to nie koniec jego wyczynów i prędzej czy później uda się w bardziej "hardcorową" podróż.

Bicie rekordu zaczęło się w Rybniku

Pan Mateusz dotrzymał słowa i zdecydował, że w Polskę ruszy na nowo podczas tegorocznego Bożego Narodzenia - wtedy rekord nie należał już do niego i wynosił 4948,6 kilometra. Na punkt startowy obrał Rybnik na Śląsku, skąd pociąg IC Silesia rusza o 19:01.

Jak opowiada polsatnews.pl, w wigilijny wieczór oraz pierwszy dzień Bożego Narodzenia niemal wszystkie pociągi, z których korzystał, jechały zgodnie z rozkładem jazdy.

- Jedynie Pendolino z Sopotu do Warszawy miało przez chwilę 10 minut opóźnienia, a na Dworcu Centralnym musiałem przesiąść się do Łodzi w pięć minut. Całe szczęście dojechałem na czas - mówi Mateusz Mahamid.

IC Bałtyk nie poczekał. Nagła zmiana planu

Jednak następną dobę podróży miłośnik kolei nazywa "katastrofą". - IC Podhalanin, którym jechałem z Katowic do Poznania, złapał 55 minut opóźnienia. Niestety, nie skomunikowano go z IC Bałtyk do Gdyni, więc odjechał beze mnie o 5:30 - wspomina.

Pan Mateusz zaczął szukać alternatywy, ale zorientował się, że nie dojedzie w inny sposób do Trójmiasta, by nadal mieć szansę na pobicie rekordu. Zdecydował się więc dotrzeć do Wrocławia, gdzie - jak przyznaje - "złapało go zmęczenie".

- Wówczas nadal nie doszukałem się odpowiedniej trasy, by osiągnąć cel. Przez chwilę chciałem zrezygnować, jednak ostatecznie nie poddałem się i pojechałem do rodzinnego miasta - Warszawy - stwierdza.

Spóźnienie uratowało bicie rekordu

Ze stolicy Mateusz Mahamid ruszył do Iławy. Planowo powinien zjawić się w tym warmińsko-mazurskim mieście o 21:09, a po ośmiu minutach oczekiwania udać się w dalszą drogę. Okazało się, że jego pociąg przyjedzie do Iławy o 11 minut później niż wynika z rozkładu jazdy.

- Na szczęście TLK Karpaty, do którego miałem wsiąść, również przyjechał o pięć minut później niż powinien - dodaje.

Niecodzienna wyprawa zakończyła się przejazdem składem IC Chopin z Krzeszowic do Krakowa. Na największym małopolskim dworcu zjawił się kwadrans przed godz. 6:00.

5037,6 kilometra - nowy rekord na bilecie weekendowym

Zakup biletu weekendowego pozwolił panu Mateuszowi odwiedzić 10 z 16 województw. Na pokładach czterech składów klasy EIP (Pendolino), dziewięciu IC oraz czterech TLK (w sumie 17 pociągów) spędził ponad 48 godzin na 59 możliwych, pokonując 5037,6 kilometra.

Jak przyznaje podróżnik, w zimie trudniej bić takie rekordy ze względu na opóźnienia, wynikające np. z warunków atmosferycznych.

O tym, że nawet przy zwykłym przemierzaniu Polski koleją podczas chłodniejszych miesięcy mogą pojawić się przeszkody, przekonali się podróżni w pierwszy dzień świąt. 25 grudnia doszło m.in. do pęknięcia szyny oraz uszkodzenia trakcji na szlaku Gniezno-Trzemeszno, a w Głogówku na Opolszczyźnie ewakuowano pociąg PKP Intercity, ponieważ z lokomotywy zaczęły wyciekać płyny.

- Podróżowanie na mój sposób zimą jest jednak bardziej "hardcorowe" - zauważa Mateusz Mahamid, zastrzegając przy tym, że jego rekord dotyczy "zwykłego" weekendu.

Ważność biletu, którego użył, jest wydłużana, jeśli weekend jest "długi". Jednak kolejowe osiągnięcia dla takich okresów klasyfikowane są osobno.

Mateusz Mahamid może bić rekordy także w innych krajach

Rekordzista zdradził polsatnews.pl, że w przyszłości nie wyklucza podwyższania poprzeczki w liczbie przejechanych kilometrów także poza Polską, korzystając z ofert obowiązujących w innych państwach.

Chciałby też przejechać się Koleją Transsyberyjską, jak i zwiedzić Europę za pomocą europejskiego biletu Interrail.

PKP Intercity. Pobity rekord liczby przejechanych kilometrów. Jak wyglądała trasa?

Piątek 24.12.2021 r. (Wigilia)

IC Silesia: Rybnik 19:01 - Warszawa Wschodnia 23:14

TLK Karpaty: Warszawa Wschodnia 23:19 - Kraków Główny 4:11

Sobota 25.12.2021 r. (I dzień Bożego Narodzenia)

TLK Hańcza: Kraków Główny 4:34 - Warszawa Zachodnia 7:25

EIP 1400: Warszawa Zachodnia 7:39 - Katowice 10:11

IC Siemiradzki: Katowice 10:26 - Kraków Główny 11:20

EIP 3504: Kraków Główny 12:04 - Sopot 17:25

EIP 5100: Sopot 17:39 - Warszawa Centralna 20:35

IC Mazury: Warszawa Centralna 20:40 - Łódź Widzew 22:07

IC Hutnik: Łódź Widzew 22:23 - Katowice 1:00

Niedziela 26.12.2021 r. (II dzień Bożego Narodzenia)

IC Podhalanin: Katowice 1:22 - Poznań Główny 5:13

IC Halny: Poznań Główny 6:37 - Wrocław Główny 8:27

IC Konopnicka: Wrocław Główny 9:02 - Warszawa Śródmieście 13:37

TLK Lubomirski: Warszawa Centralna 13:48 - Kraków Główny 16:46

EIP 3500: Kraków Główny 17:02 - Iława Główna 21:09

TLK Karpaty: Iława Główna 21:17 - Kraków Główny 4:11

Poniedziałek 27.12.2021 r.

IC Chełmoński: Kraków Główny 5:04 - Krzeszowice 5:21

IC Chopin: Krzeszowice 5:28 - Kraków Główny 5:46