Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zatrzymali 7 osób okradających podróżnych w pociągach dalekobieżnych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora trafili do aresztu. Policja i prokuratura apelują do innych pokrzywdzonych o kontakt z organami ścigania.

Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że do sprawy zatrzymano 7 osób, które zostały tymczasowo aresztowane. Jak przekazała "podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą jest mieszkaniec Warszawy, 30-letni Robert B". - 4 podejrzanych policjanci zatrzymali w jednym z hoteli na terenie województwa wielkopolskiego. Kolejnych 3 podejrzanych zatrzymano w ich mieszkaniach - dodała.

Jak przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej, w wyniku przeprowadzonych przeszukań "ujawniono i zabezpieczono przede wszystkim telefony komórkowe, nożyczki chirurgiczne, środki chemiczne, składany nóż, latarkę kieszonkową, klucze aluminiowe o przekroju kwadratowym, a także pieniądze polskie w łącznej kwocie ponad 21 tysięcy złotych, ponad 1000 euro, pieniądze w walucie ukraińskiej i białoruskiej oraz dwie kolekcjonerskie monety".

Okradali śpiących pasażerów

Policjantka zaznaczyła, że od kilku lat w pociągach relacji Świnoujście – Przemyśl, Świnoujście – Warszawa, Zielona Góra – Warszawa, na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego na trasie danego pociągu działała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie okradali podróżnych podczas snu.

- Ich łupem padały głównie pieniądze znajdujące się w podręcznych saszetkach, odzieży czy bagażu - podała podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Według funkcjonariuszy sprawcy dokonywali również rozbojów na podróżnych doprowadzając ich wcześniej do stanu upojenia alkoholowego. "Z zebranego materiału wynika, że niektóre osoby mogły być doprowadzone do stanu nieprzytomności za pomocą środków farmaceutycznych dosypanych do napojów" - dodała policjantka.

Ofiarami głównie obcokrajowcy

Rzeczniczka CBŚP powiedziała, że ofiarami gangu padali głównie obcokrajowcy, co pozwalało przypuszczać sprawcom, że przestępstwa nie zostaną zgłoszone organom ścigania. Członkowie gangu byli także agresywni wobec konduktorów, których próbowali zastraszyć groźbami.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił Robertowi B. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałych sześciu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia rozbojów, kradzieży szczególnie zuchwałych oraz kradzieży na szkodę podróżujących PKP. Mężczyznom grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokurator skierował do sądu wnioski o areszt dla siedmiu podejrzanych. "Sąd Rejonowy w Rzeszowie podzielił stanowisko prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - poinformowała Prokuratura Krajowa. Dodała również, że sprawa ma rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Policjanci i prokuratura apelują do osób, które zostały okradzione w pociągach dalekobieżnych, a nie zawiadomiły o tym organów ścigania o kontakt z policjantami CBŚP, jak i prokuraturą. Dotyczy to osób podróżujących pociągami Intercity: Przemyślanin, Zielonogórzanin, Uznam.

Poszkodowane osoby mogą kontaktować się z policjantami CBŚP i z Podkarpackim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie pod numerem telefonu +48 477 218 984.(PAP)

laf/PAP