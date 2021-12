- Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia - ogłosił Andrzej Duda. W poniedziałek z prezydentem w programie "Gość Wydarzeń" porozmawia Bogdan Rymanowski. Transmisja od 19:20 w Polsacie, Polsatr News, na polsatnews.pl oraz Interia.pl.

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy medialnej.

- Zamykam ten temat, oddaję Sejmowi do rozważenia - poinformował w poniedziałek, przyznając jednocześnie, że w parlamencie najpewniej nie znajdzie się większość, by odrzucić jego sprzeciw. Duda przypominał też, że "umów należy dotrzymywać".

Ogłaszając decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy medialnej, prezydent wyjaśniał, że brał pod uwagę m.in. postanowienia polsko-amerykańskiego traktatu z 1991 r. o wzajemnych stosunkach gospodarczych, jak i element "pluralizmu medialnego".

- Podzieliłem zdanie rodaków, że obecnie kolejne spory i jątrząca sprawa nie są nam potrzebne - mówił.

Jarosław Kaczyński: nie chcemy likwidować TVN

O sprawie ustawy medialnej mówił też prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii. Zapytany, jaką decyzję podejmie Andrzej Duda ws. "lex TVN" odpowiedział: - To pytanie do Pałacu Prezydenckiego, jego współpracowników... Zostawię dla siebie to, co wiem w tej sprawie. Nie jest moją rolą zastanawiać się nad motywacjami i kulisami podejmowanych w Pałacu decyzji.

Jak dodał, rządzący "nie chcą likwidować telewizji TVN" i "nie liczą też na to, że TVN stanie się prorządowy".

Weto PAD to poza wszystkimi aspektami merytorycznymi również efekt szorstkich relacji na linii Pałac - Nowogrodzka, o czym JK mówi nieco więcej w wywiadzie dla @Int_Wydarzenia @PiotrWitwicki .

Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń"

W poniedziałek m.in. o decyzji dot. ustawy medialnej zwanej "lex TVN" Bogdan Rymanowski porozmawia z prezydentem Andrzejem Dudą w programie "Gość Wydarzeń".

prz/Polsat News