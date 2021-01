Paulo Sousa w Polsce. Konferencja nowego selekcjonera reprezentacji

- Selekcjoner cały czas przebywa w naszej federacji. Poznał już swój gabinet, warunki pracy oraz oczywiście ludzi, z którymi będzie się spotykał na co dzień i współpracował. Spotkania odbywają się w bardzo dobrej atmosferze. To kontaktowy i serdeczny człowiek - powiedział Maciej Sawicki.

We wtorek, w drodze do Polski Sousa, który w poprzednim tygodniu zastąpił Jerzego Brzęczka na stanowisku trenera kadry, spotkał się w Niemczech z kapitanem reprezentacji Robertem Lewandowskim.

"To przyjemność i wielkie wyzwanie, gdy kapitan naszej drużyny jest najlepszym zawodnikiem na świecie! Razem zawsze jesteśmy silniejsi. Razem zawsze pójdziemy dalej. Razem zawsze będziemy drużyną" - napisał Portugalczyk po spotkaniu w mediach społecznościowych.

It is a pleasure and a great challenge when the captain of our team is the best player in the world!

Together, we are always stronger. Together, we will always go further. Together, we will always be a TEAM.

Let's do it @lewy_official! pic.twitter.com/OzkDSoOkPo