To już tradycja. W Wigilię Bożego Narodzenia Polsat pokaże kultowy film "Kevin sam w domu". Transmisja o godz. 20:00. W ubiegłym roku komedia zgromadziła przed telewizorami prawie 4,5 mln widzów. Była to najpopularniejsza audycja w Wigilię w Polsce. Zapraszamy do Polsatu.

Wspólnie z widzami stworzyliśmy piękną tradycję. Każdego roku 24 grudnia miliony polskich rodzin śledzi w stacji Polsat perypetie tytułowego bohatera, który przez przypadek pozostał na święta sam w domu. Ten film nie tylko bawi i zapewnia rozrywkę - łączy pokolenia, bo nic tak nie zbliża jak wspólne przeżywanie emocji.

"Kevin sam w domu" w okresie świąteczno-noworocznym będzie emitowany w stacji Polsat także 25 grudnia (godz. 16:30) oraz w stacji Polsat Film - 2 stycznia (godz. 18:50) i 6 stycznia (godz. 14:10). Polsat zaprezentuje również drugą część kultowego filmu - "Kevin sam w Nowym Jorku". Jego emisja odbędzie się w stacji Polsat Film w dniu 26 grudnia (godz.18:30) oraz 28 grudnia (godz. 16:30), a także w Nowy Rok (godz. 20:00) i 2 stycznia (godz. 15:05) w głównej stacji.

"Kevin sam w domu" gości z powodzeniem na naszej antenie od 2000 roku. Od tego czasu ten przebój filmowy prawie co roku jest obecny w świąteczno-noworocznej ramówce Polsatu.

"Kevin sam w domu". Polski fenomen

Film "Kevin sam w domu" wszedł do kin przed świętami w 1990 roku i z miejsca stał się hitem w Stanach Zjednoczonych. Popularność produkcji spowodowała, że kina wyświetlały komedię długo po okresie świątecznym.

"Kevin sam w domu", w oryginale "Home Alone", trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej dochodowa komedia wszech czasów.

Sukces filmu, niepokrywający się z ocenami krytyków, zachęcił twórców do produkcji drugiej części przygód Kevina. W 1992 roku do kin wszedł "Kevin sam w Nowym Jorku", czyli "Home Alone 2: Lost in New York". Spotkał się z podobnym odbiorem przez widzów.

"Kevin sam w domu" - stały punkt programu świąt

Obie części stały się ogromnie popularne nad Wisłą. Perypetie młodego McCallistera co roku w wigilijny wieczór wyświetla Polsat, gromadząc przed ekranami miliony widzów.

Rodzinnie oglądanie przygód Kevina dla wielu Polaków to wigilijna tradycja i obowiązkowy element świąt. Kiedy w 2010 roku Polsat zapowiedział, że w świątecznej ramówce nie będzie emisji filmu, spotkało się to z ogromnym protestem. Finalnie film został wyświetlony w Wigilię.

W te święta, jak co roku fani rezolutnego chłopca nie będą zawiedzeni - już tradycyjnie telewizja Polsat pokaże "Kevina samego w domu". - Są sprawy ważne i ważniejsze, a Kevin w święta należy do tych drugich - powiedział roku Stanisław Janowski, prezes zarządu stacji.

red/Polsat