Bez tego filmu wielu Polaków nie wyobraża sobie świąt. Fani rezolutnego chłopca nie będą zawiedzeni - już tradycyjnie telewizja Polsat pokaże "Kevina samego w domu". - Są sprawy ważne i ważniejsze, a Kevin w święta należy do tych drugich - poinformował Stanisław Janowski prezes zarządu stacji.

W grudniu 2021 roku Telewizja Polsat zgodnie z niepisaną tradycją pokaże film "Kevin sam w domu". Emisję potwierdził Stanisław Janowski, prezes zarządu stacji, na konferencji prasowej podsumowującej wyniki Grupy Polsat Plus.

"Kevin sam w domu" to amerykańska komedia familijna z 1990 roku. Opowiada historię rodziny McAllisterów, którzy zamierzają spędzić Święta Bożego Narodzenia w Paryżu. Niestety w dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku zamieszania w drodze na lotnisko, zapominają zabrać ośmioletniego Kevina. Chłopiec zostaje sam w domu i od tej pory musi sam sobie radzić ze wszystkim, w czym do tej pory wyręczali go rodzice. Ponadto na horyzoncie pojawia się para złodziejaszków.

- Są sprawy ważne i ważniejsze, a Kevin w święta należy do tych drugich - poinformował Stanisław Janowski.

Film "Kevin sam w domu" co roku przyciąga miliona widzów przed telewizory. W 2019 roku produkcję oglądało 3,9 miliona osób, a rok wcześniej 4,5 miliona.

Film zarobił ponad 477 mln dolarów

Czy autorzy scenariusza mogli w 1990 roku spodziewać się, że komedia okaże się aż takim przebojem, a widzowie na całym świecie nie będą mogli wyobrazić sobie świąt w telewizji bez emisji filmu "Kevin sam w domu"?

W pierwszy weekend wyświetlania - premiera w USA odbyła się 10 listopada 1990 roku - komedia zarobiła 17 mln dolarów (tyle wyniósł cały budżet produkcji) i stała się tak popularna, że wyświetlano ją w kinach jeszcze długo po okresie świątecznym. Przez dwanaście tygodni film utrzymywał się na pierwszym miejscu amerykańskiego box office'u, a przez kolejnych dziesięć był w pierwszej dziesiątce.

Ostatecznie na całym świecie "Kevin sam w domu" zarobił ponad 477 mln dolarów, a w samych tylko Stanach przyniósł 285 mln dolarów zysku i stał najbardziej kasowym filmem roku w Ameryce Północnej. Znalazł się także w Księdze rekordów Guinnessa jako najbardziej dochodowa komedia wszech czasów. Został również nominowany do Złotego Globu w kategorii Najlepsza Komedia lub Musical.

Dwa lata później, na fali sukcesu powstała druga część opowieści, "Kevin sam w Nowym Jorku" (1992).

