Jeżeli w Sejmie będzie większość do tego, żeby decyzję dotyczące udziału obcego kapitału w polskich mediach podjąć, to wówczas nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zostanie przegłosowania, zostanie to tzw. weto senackie odrzucone - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Fogiel, który był we wtorek gościem Gazeta.pl, został zapytany o przyszłość nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

- Ta ustawa, której zadaniem jest doprecyzowanie przepisów dotyczących wielkości kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w mediach, czyli wprowadzenia efektywnie przepisów, które funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych, wróciła z Senatu. Senat tę ustawę odrzucił, a większość sejmowa ma jeszcze przed sobą decyzję, co do jej dalszych losów - powiedział.

"Kwestia przyszłości"

Pytany, czy podjęta zostanie próba odrzucenia senackiego weta, wicerzecznik odpowiedział, że to "kwestia przyszłości".

- Nie po to uchwalamy ustawę, żeby ona nie weszła w życie - powiedział.

Na uwagę, że jeśli PiS przeliczy głosy w Sejmie i będzie ich co najmniej 231 - to wówczas ta ustawa znajdzie się w porządku obrad, a jeśli tych głosów będzie mniej, to wówczas ustawa nie trafi do Sejmu, Fogiel odpowiedział: "Jeżeli w Sejmie będzie większość do tego, żeby decyzję dotyczące udziału obcego kapitału w polskich mediach podjąć, to wówczas nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zostanie przegłosowania, zostanie to tak zwane weto senackie odrzucone".

"Uszczelnienie przepisów"

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

W ubiegłym tygodniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – za przedłużeniem koncesji były 4 osoby, 1 przeciw.

Przed głosowaniem KRRiT jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

