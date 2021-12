Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 20 tys. 27 nowych zakażonych i 566 zmarłych, którzy mieli koronawirusa. W Polsce wykryto jak dotąd dwa przypadki wariantu Omikron, a kolejne osoby z objawami COVID-19 są badane pod kątem nowej odmiany koronawirusa.

Narasta obawa przed pandemią

Wzrost liczby codziennych zakażeń i rosnąca liczba zgonów na COVID-19 spowodowały - według badania CBOS - że obawy przed zachorowaniem nasiliły się.

Zakażenia wirusem SARS-CoV-2 boi się ogółem 58 proc. badanych. 22 proc. spośród nich jest bardzo zaniepokojonych taką możliwością. To wzrost o 8 pkt. proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Z kolei brak niepokoju związanego z potencjalnym zakażeniem deklaruje ogółem 41 proc. ankietowanych.

Przyrost niezadowolonych z działań rządu

Od połowy grudnia obowiązują w Polsce zaostrzone zasady bezpieczeństwa w związku z brakiem poprawy sytuacji epidemicznej.

W pierwszej połowie grudnia ogółem ponad dwie piąte badanych (42 proc.) deklarowało, że istniejące ograniczenia są niewystarczające.

Nieco mniej osób (40 proc.) uznawało je za adekwatne do sytuacji. Tylko niewielka grupa (12 proc.) oceniała je jako zbyt intensywne.

W grudniu, po raz pierwszy od kwietnia, działania rządu mające na celu walkę z pandemią są częściej oceniane negatywnie niż pozytywnie: odsetek osób dobrze oceniających poczynania rządu spadł do 39 proc. z 50 proc.. Z kolei odsetek opinii krytycznych wzrósł do 55 proc. z 42 proc. - wynika z najnowszego badania CBOS.

"W ciągu ostatniego miesiąca znacząco pogorszyły się oceny działań rządu w obliczu epidemii. Odsetek osób zadowolonych ze sposobu, w jaki rząd walczy z epidemią, zmniejszył się z 50 proc. do 39 proc., podczas gdy odsetek opinii krytycznych wobec jego poczynań zwiększył się z 42 proc. do 55 proc. Oznacza to, że po raz pierwszy od kwietnia tego roku (i poprzedniej fali zachorowań) działania rządu mające na celu zwalczanie epidemii częściej oceniane są negatywnie niż pozytywnie" - napisano w opracowaniu badania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach 29 listopada do 12 grudnia 2021 r. na próbie liczącej 1063 osoby.

hlk/Polsatnews.pl/PAP