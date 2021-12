Posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba wybrali się w czwartek z interwencją do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, by dowiedzieć się jak wygląda dostępność leków niezbędnych w terapii chorych na COVID-19. Według posłów magazyny RARS są "puste", a w szpitalach brakuje podstawowych medykamentów używanych w leczeniu chorych na koronawirusa, jak remdesivir i tocilizumab. Posłowie przekonywali, że o brakach od kilku dni alarmują Naczelna Rada Lekarska i szpitale w całej Polsce.

ZOBACZ: Koronawirus. Ruszają szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat

Czwartkowa konferencja prasowa oburzyła szefa KPRM Michała Dworczyka. "Kłamstwo i dezinformacja. Tylko od początku listopada (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) przekazała do szpitali ponad 2 mln dawek różnych leków, które pozwoliły na przeprowadzenie ok. 50 000 kuracji. Agencja nie magazynuje leków, a dostawy natychmiast dystrybuuje do szpitali. #StopFakeNews" - napisał Dworczyk na Twitterze.

Kłamstwo i dezinformacja. Tylko od początku listopada @RARS_GOV_PL przekazała do szpitali ponad 2 mln dawek różnych leków, które pozwoliły na przeprowadzenie ok. 50.000 kuracji. Agencja nie magazynuje leków, a dostawy natychmiast dystrybuuje do szpitali. #StopFakeNews. pic.twitter.com/zi4wGbdYlP — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) December 16, 2021

W kolejnym wpisie dodał, że "wszystkie państwa otrzymują od producentów mniej aniżeli wynika to z ich realnych potrzeb". "Bez względu na to (RARS) i (Ministerstwo Zdrowia) pozyskują dostępne leki wieloma kanałami i stale przekazują je do szpitali. W najbliższym czasie do (polskich) szpitali trafią 3 zupełnie nowe preparaty" - zaznaczył szef KPRM.

Podobne informacje przekazał w czwartek prezes RARS Michał Kuczmierowski. On również wyjaśnił, że Agencja nie magazynuje leków na COVID-19. Zapewnił, że we współpracy z resortem zdrowia zamawia "wszystko co możliwe" i "najszybciej jak to możliwe" rozdysponowuje do szpitali.

RARS jest zaangażowana w dystrybucję leków covidowych

Kuczmierowski przypomniał, że RARS jest zaangażowana w dystrybucję leków covidowych – Veklury (zawierających remdesivir), Roactemra, Olumiant i Neoparyna. Zaznaczył, że wkrótce dojdą też nowe leki: Ronapreve, Regkiron i Molnupiravir, które również błyskawicznie trafią do szpitali. "W czwartek do RARS przyjechało 42 tys. dawek remdesiviru i już obecnie rozpoczęliśmy proces ich dystrybucji. Dostawy do szpitali, które prowadzą leczenie pacjentów covidowych, będą realizowane od piątku" – poinformował prezes RARS.

ZOBACZ: Koronawirus w Polsce. Załogi samolotów i pociągów spoza strefy Schengen zwolnieni z testowania

Resort zdrowia poinformował w czwartek o kolejnych ponad 22 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem; zmarły kolejne 592 osoby z COVID-19. Hospitalizowanych jest 23,9 tys. chorych z COVID-19, w tym 2130 podłączonych do respiratorów.

WIDEO - Środa Wielkopolska. Ciało kobiety w kontenerze. Przed śmiercią była gwałcona Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP