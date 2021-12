Zmniejszenie liczby osób m.in. w restauracjach, hotelach, kinach i teatrach do 30 proc., zakaz działalności dyskotek, dodatkowy warunek zwolnienia z kwarantanny, jeśli mieszkamy z osobą zakażoną SARS-CoV-2 - to część nowych obostrzeń, które obowiązują w Polsce od północy.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłada przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Zapisano w nim m.in. dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Kluby nocne i dyskoteki zamknięte. Wyjątkiem jest noc sylwestrowa

Rozporządzenie wprowadza też m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

"Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców (...) działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (...) jest dopuszczalne, pod warunkiem że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób" – zapisano w rozporządzeniu.

- Zgodnie z deklaracją, która padła w ubiegłym tygodniu na konferencji dotyczącej obostrzeń, na Sylwestra będą otwarte kluby i dyskoteki, a co za tym idzie będzie można w reżimie sanitarnym celebrować nadejście Nowego Roku. W reżimie sanitarnym oznacza, że z limitem do 100 osób - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Andrusiewicz zapowiedział, że pojawi się przepis nowelizujący rozporządzenie w tym zakresie.

Zmniejszenie liczby osób m.in. w restauracjach i kinach do 30 proc.

W rozporządzeniu przewidziano także ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50 proc. do 30 proc.), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności. Rozporządzenie wprowadzi zmniejszenie liczby osób do 30 proc. w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach – zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe.

W przypadku lokali gastronomicznych – zgodnie z rozporządzeniem – odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Rozporządzenie wprowadzi wobec przedsiębiorców i innych podmiotów prowadzących działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych obowiązku zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków.

Podróże spoza strefy Schengen

Biorąc pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu – w sytuacji osiągnięcia tego limitu – weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w rozporządzeniu doprecyzowano obowiązującą regulację w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19 w razie osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia.

Rozporządzenie zobowiązuje też osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen do wykonania testu na COVID-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć, po przekroczeniu granicy Polski, obowiązkową kwarantannę.

W rozporządzeniu nie pojawił się zapis o zwiększeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym. Jak tłumaczył we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w konsultacjach z Ministerstwem Infrastruktury, przewoźnikami kolejowymi i transportu drogowego zdecydowano, że zmiany nie będzie, ale większa waga będzie przywiązywana do egzekwowania przepisów związanych z zasłanianiem nosa i ust.

Rozporządzenie weszło w życie dzisiaj, 15 grudnia 2021 r.

nb/PAP