Austriacki resort zdrowia przekazał nowe wytyczne w związku z pojawieniem się Omikronu. Osoby z podejrzeniem zakażenia tym wariantem, będą m.in. zobowiązane do noszenia maseczki FFP2 w prawie całym domu. Ponadto, na izolację skierowani będą nawet zaszczepieni i ozdrowieńcy. - Nawet infekcja jednym z poprzednich wariantów koronawirusa nie zapewnia już kompleksowej ochrony - tłumaczą władze.

Co więcej, czas kwarantanny po kontakcie z zakażonym nową mutacją wydłużono z 10 do 14 dni. Nie można go skrócić, nawet wtedy, gdy jest się w pełni zaszczepionym przeciw COVID-19 czy ozdrowieńcem.

Obowiązek noszenia maseczki we własnym domu

Ministerstwo nakazuje też dwa razy dziennie mierzyć temperaturę ciała do 10. dnia kwarantanny. Ponadto podejrzewani o zakażenie Omikronem mają nosić maseczki typu FFP2 w swoich domach, jeśli tylko opuszczą "prywatną strefę mieszkalną". Uściślono, że chodzi np. o sypialnię czy pokój dziecięcy - podaje dziennik "Der Standard".

ZOBACZ: Coraz więcej młodych osób zakażonych COVID-19. Prof. Goździk: przebieg choroby jest dramatyczny

Poddani kwarantannie o zaostrzonych zasadach będą testowani dwukrotnie na obecność SARS-CoV-2: pierwszego oraz 13. dnia odosobnienia. Izolacja zakończy się, jeśli wynik drugiego z testów będzie negatywny.

Rząd Austrii obawia się o skuteczność szczepionek wobec Omikronu

Skąd pomysł, by także zaszczepieni trafiali na kwarantannę? Austriackie władze argumentują, że nie tylko preparaty, ale "nawet infekcja jednym z poprzednich wariantów koronawirusa nie zapewnia już kompleksowej ochrony".

Ponieważ Austria jest państwem federalnym, a nie unitarnym, jak np. Polska, rządzący poszczególnymi krajami związkowymi wydali oddzielne komunikaty, czy zamierzają stosować się do wytycznych centralnego resortu zdrowia.

ZOBACZ: Gastronomia. Restauratorzy wprowadzają antycovidowe obostrzenia

Jak odnotowało pismo "Die Presse", zielone światło dla nowych zasad wydały władze ośmiu z dziewięciu landów: Wiednia, Burgenlandu, Vorarlbergu, Karyntii, Salzburga, Styrii, Tyrolu oraz Dolnej Austrii.



Ponadto od 27 listopada Austriacy powracający z krajów południa Afryki, gdzie pojawiła się nowa mutacja, są zobowiązani do natychmiastowego poddania się testom na obecność koronawirusa w specjalnie wyznaczonym punkcie badań w Wiedniu.

WIDEO - TSUE: kolejna kara finansowa dla Polski. Komentarz rzecznika Izby Dyscyplinarnej SN Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/pdb/polsatnews.pl/Interia