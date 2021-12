SG zatrzymała kuriera migrantów. Grupa dotarła już pod niemiecką granicę

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka (Lubuskie) zatrzymali Gruzina, który przewoził autem osobowym w kierunku Niemiec czterech obywateli Iraku. Cudzoziemcy odpowiedzą za próbę nielegalnego przekroczenia granicy we współdziałaniu z innymi osobami - poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

Do kontroli drogowej 27-letniego Gruzina doszło minionej nocy w pobliżu granicznego Świecka (Lubuskie). Wraz z nim podróżowało czterech innych obcokrajowców.

Okazało się, że są to obywatele Iraku w wieku od 20 do 23 lat. Trzech z nich posiadało paszporty. Podczas kontroli dokumentów ustalono, że Irakijczycy oraz Gruzin przebywają w Polsce nielegalnie.

ZOBACZ: Migranci. Straż Graniczna zajmuje się nielegalnymi migrantami z Małopolski i Mazowsza

Obywatel Gruzji przyjechał do naszego kraju na początku września br. na podstawie paszportu biometrycznego i legalnie mógł w nim przebywać przez kolejne 90 dni. Ten termin już minął.

Irakijczycy legalnie dostali się do Białorusi

- Natomiast w irackich paszportach widniały białoruskie wizy oraz odbitki białoruskich stempli kontrolerskich z połowy listopada – wyjaśniła rzeczniczka.

ZOBACZ: Kryzys na granicy. Śmierć migranta w gminie Narewka. "Potrzebne specjalistyczne badania"

Obywatele Iraku zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i we współdziałaniu z innymi osobami. Grozi za to do trzech lat więzienia. Natomiast kierujący pojazdem Gruzin został zatrzymany za udzielenie im pomocy.

Wszyscy obcokrajowcy odpowiedzą także za wykroczenie związane z nielegalnym pobytem w naszym kraju.

WIDEO - Prowadzili tajne laboratorium klofedronu. Mieli broń palną i kuszę z zapasem bełtów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP