Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na podkrakowskim lotnisku Balice czterech cudzoziemców, którzy przylecieli z Aten. Wcześniej Syryjczycy nielegalnie przedostali się z Turcji na terytorium Grecji. Żaden z nich nie miał dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczpospolitej. Wszyscy planowali przedostać się do innych krajów Unii Europejskiej.

Nielegalny "tranzyt" Syryjczyków przez Kraków

Dwójka nielegalnych migrantów planowała przedostać się do Holandii, wykorzystując w tym celu bułgarski dokument, należący do innej osoby oraz podrobione polskie i belgijskie dowody osobiste. Trzeci z mężczyzn podczas podróży do Niemiec zamierzał wykorzystać fałszywy dokument rumuński.

Ostatni z cudzoziemców w ciągu dziesięciu lat od opuszczenia Syrii zamieszkiwał kolejno w Jordanii, Turcji i Grecji. Po dotarciu do Aten, pięciokrotnie podejmował próby wylotu z Grecji, za każdym razem posługując się innym fałszywym dokumentem. Ostatecznie na pokład samolotu dostał się na podstawie szwedzkiego dokumentu tożsamości. Celem podróży obcokrajowca była Norwegia.

ZOBACZ: Straż Graniczna: próba siłowego przekroczenia granicy w okolicach Czeremchy. Ucierpiał żołnierz

Cudzoziemcy po zatrzymaniu zostali przesłuchani, a następnie przedstawiono im zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Zarzucono im także podrobienie dokumentów oraz posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Sześć sztuk dokumentów, którymi posłużyli się obywatele Syrii, zostało zatrzymanych jako dowody w sprawie.

Kurier ujęty w Grodzisku wiózł siedmiu Irakijczyków

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego patrolujący po godz. 20:00 w czwartek gminę Baranów (woj. mazowieckie) zwrócili uwagę na pojazd dostawczy z zasłoniętymi tylnymi szybami, stojący na terenie jednego z parkingów. Funkcjonariusze zaczęli obserwować auto i jego pasażerów. Gdy samochód nagle szybko wyjechał na autostradę, policjanci uznali, że należy go zatrzymać i sprawdzić.

Mimo wydawanych poleceń do zatrzymania, kierowca jechał dalej. Funkcjonariusze musieli zajechać mu drogę, by stanął. Podczas kontroli okazało się, że w części ładunkowej renault było siedmiu mężczyzn, którzy leżeli na podłodze. Policjanci szybko ustalili, że są to obywatele Iraku, którzy na terenie naszego państwa przebywali nielegalnie i chcieli dostać się do Niemiec - podała asp. sztab. Katarzyna Zych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

ZOBACZ: Podlaskie. Po pościgu policja zatrzymała tzw. kuriera

Wszyscy pasażerowie pojazdu w wieku od 21 do 32 lat zostali przewiezieni do komendy w Grodzisku Mazowieckim. Po przesłuchaniach zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej - podała asp. sztab. Zych.

25-letni obywatel Ukrainy kierujący samochodem został zatrzymany, a auto trafiło na parking depozytowy. Kierowca usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Żyrardowie zarzuty organizowania przekraczania granicy wbrew przepisom oraz umożliwienia pobytu na terytorium naszego państwa siedmiu obywatelom Iraku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej. Popełnione przez niego przestępstwa zagrożone są karą 8 lat więzienia. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

KPP Grodzisk Mazowiecki Kierowca, obywatel Ukrainy, został tymczasowo aresztowany.

WIDEO - Włochy. Kierowca najechał na leżącą na jezdni 14-latkę. Obok leżała koleżanka dziewczyny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsatnews.pl