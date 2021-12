Premier opowiada się za weryfikacją szczepień przez pracodawców. Projekt ustawy jest już w Sejmie

Jest poselski projekt pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19; sam się za nim opowiadam; to prawo do bezpiecznej pracy dla pracowników - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Projekt nowelizacji ustawy zakłada również m.in. możliwość wykonywania przez pracownika nieodpłatnych testów.