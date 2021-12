Robimy wszystko, aby złagodzić ból inflacji, żeby zmniejszyć te koszty dla polskich rodzin - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Chcemy nad polskimi rodzinami roztoczyć parasol antyinflacyjny - dodaje premier. Szef rządu poinformował również o wysłaniu do Komisji Europejskiej kolejnego pismo z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie podatku VAT na paliwa.

- Robimy wszystko, co się tylko da, co w naszej mocy, aby złagodzić ten ból inflacji, żeby zmniejszyć te koszty dla polskich rodzin - powiedział premier na wtorkowej konferencji prasowej.

Szef rządu przyznał, że nie po raz pierwszy zmagamy się z inflacją w Polsce, dodając, że " jest najwyższa w historii całej strefy euro, najwyższa od 30, od 40 lat w wielu krajach zachodniej Europy".

"Parasol antyinflacyjny"

- Ale dziś mamy sytuację wyjątkową. Mamy kryzys gospodarczy po pandemii, kryzys związany z epidemią, kryzys energetyczny, sprawy związane z bezpieczeństwem, ale jednak chcemy nad polskimi rodzinami roztoczyć ten parasol antyinflacyjny, żeby w sposób łagodniejszy, przez te najbliższe parę kwartałów, można było przejść - powiedział Morawiecki.

- Wprowadzamy tarczę antyinflacyjną właśnie dlatego, że choć inflacja dotyka wszystkich, to też dotyka nie wszystkich w jednakowy sposób, w jednakowym stopniu - stwierdził premier.

Premier zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna będzie rozwijana wraz z kolejnymi potrzebami. - Nie chowamy głowę w piasek - powiedział szef rządu.

Tarcza przeciwko inflacji

Tarcza antyinflacyjna składa się z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).

Pismo do KE ws. zmniejszenia VAT-u na paliwa

- Już dzisiaj wysyłamy kolejne pismo do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie podatku VAT na paliwa - mówił dalej premier..

Sejm znowelizował niedawno ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. obniżkę do minimum, na które pozwalają regulacje unijne, stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 do 31 grudnia br. i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Według uzasadnienia ustawy po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT – o 10 gr), a od 1 stycznia do 31 maja – o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia – o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze).

Weryfikacja szczepień pracowników

Szef rządu został zapytany o przepisy, które pozwolą przedsiębiorcom weryfikować paszporty covidowe.

- Jest taka inicjatywa poselska, aby wdrożyć takie rozwiązanie. Ja sam również się za nią opowiadam. Aczkolwiek tutaj nie chcemy stosować dyscypliny głosowania, tylko jeśli po stronie partii opozycyjnych pojawiają się takie głosy, to sprawdzimy, czy jest tam wola do realizacji projektów o charakterze dopuszczalności sprawdzania przez przedsiębiorcę paszportów covidowych - mówił Morawiecki.

Premier zaznaczył, że nie jest to prawo dla przedsiębiorcy, tylko prawo do bezpiecznej pracy dla pracowników. - Tak samo, jak pewne ograniczenia w restauracjach są prawem dla klientów i pracowników restauracji do bezpiecznego spożycia lub przygotowania posiłku - mówił.

Również tak samo - pokreślił Morawiecki - obowiązek zaszczepienia kadry medycznej to prawo pacjenta do bycia leczonym przez lekarza i pielęgniarkę, którzy są zaszczepieni.

WIDEO - Wodzisław Śląski. Policjanci podejrzewają nielegalną imprezę. Restaurator zarzuca nękanie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/PAP