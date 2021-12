- Będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązku szczepień; rozważamy wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Dodał, że "stan rzeczy przedstawia się niedobrze, bardzo niedobrze, mamy dużo zgonów". - To zgony przede wszystkim osób niezaszczepionych - zaznaczał. - Ważne jest to byśmy się szczepili, będzie wzmacniać mechanizmy obowiązku szczepień - mówił.

Ocenił, że wariant omikron "zapewne jest już w Polsce, nie ma co się oszukiwać. Niebawem pewnie będzie zidentyfikowany".

Nowy pakiet obostrzeń

Tydzień temu, w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił pakiet alertowy obostrzeń w zw. z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa - Omikron. Pakiet zawiera zarówno obostrzenia dla podróżujących za granicę, wracających do kraju, jak i restrykcje krajowe.

- Przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń. Wydajemy zakaz lotów do siedmiu krajów - Bostwana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni, nie ma możliwości zwolnienia testem - podał minister zdrowia Adam Niedzielski. Dla krajów non-Schengen kwarantannę również wydłużono do 14 dni. Po ośmiu dniach zwolnić może z niej test PCR.

Osoby zaszczepione nie podlegają kwarantannie

- Jeśli sytuacja w Europie będzie się pogarszać, przyjazdy z krajów strefy Schengen również będą podlegać takim regulacjom - zapowiedział Niedzielski.

Pakiet alertowy. Jakie ograniczenia krajowe?

Minister zdrowia ogłosił też ograniczenia krajowe. - Wszystkie obiekty z limitem zapełnienia do 75 proc. zostaną zmniejszone do 50 proc. - dotyczy to gastronomii, hoteli, instytucji kultury, kościołów, obiektów sportowych - podał.

W weselach będzie mogło brać udział maksymalnie 100 osób. W wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi - 250 osób. W siłowniach obowiązywać będzie zasada jednej osoby na 15 m2.

Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach. Wszystkie regulacje obowiązują od 1 do 17 grudnia.

