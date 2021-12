To właśnie wtedy senator, w programie "Graffiti", po raz pierwszy poinformował o pracach nad projektem. Inicjatorem zmian jest senator Koalicji Polskiej Kazimierz Michał Ujazdowski, a konkretne zapisy były wypracowywane od września.

- Zniesienie ekspresowego trybu legislacji, (…) prawdziwa, autentyczna debata oraz obowiązkowa informacja premiera przed szczytem UE w Sejmie, a po niej debata - takie zmiany w regulaminie izby niższej parlamentu zapowiadał wówczas senator. Zmiany w pracy Sejmu

Jeśli zmiany wejdą w życie, bieżące prace Sejmu uległyby niemałym zmianom. Dla przykładu, ekspresowy proces legislacyjny - z pominięciem konsultacji społecznych - byłby możliwy tylko wtedy, gdy zgodziłaby się na niego większość 2/3 posłów (co oznaczałoby konieczność uzyskania w tej kwestii zgody przynajmniej części opozycji). Podobna procedura miałaby obowiązywać przy decyzji o przejściu na tryb zdalny obrad.

Inicjatorzy zmian proponują też powrót do rozwiązań dających opozycji rotacyjne przewodnictwo w komisji do spraw służb specjalnych, a także prawo przedstawicieli klubów do zadawania pytań przed głosowaniami (dziś jest to możliwość, na którą musi wyrazić zgodę marszałek Sejmu).

Przewodniczący klubów mogliby też dodatkowo wypowiadać się z mównicy sejmowej po rozpatrzeniu każdego punktu obrad. W projekcie jest też zapis uniemożliwiający odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Istotnym zadaniem środowisk niezależnych od obecnej władzy jest odbudowa parlamentaryzmu jako przestrzeni wolnej debaty i kontroli rządzących. Cieszę się, że projekt zmian regulaminu Sejmu opracowany przez CDP uzyskał poparcie całej opozycji i dziś zostanie oficjalnie zgłoszony. pic.twitter.com/lrPOCh0lzL — Kazimierz Ujazdowski (@kmujazdowski) December 9, 2021

Posłowie z obowiązkiem prowadzenia debat

Istotną zmianą byłoby też zobowiązanie Sejmu do prowadzenia regularnych - na wzór brytyjski - debat sejmowych między przedstawicielami rządu i opozycji.

Po zadeklarowaniu przez szefa koła lub klubu, że jest się opozycyjnym do rządu, regularnie można byłoby zadawać pytania do premiera - również na forum parlamentu.

Zmiany miałyby też objąć działania premiera w kwestii raportowania przed szczytami Rady Europejskiej - po wprowadzeniu zmian, szef rządu byłby zobligowany do informacji przed i po każdym szczycie szefów państw UE.

Szczegóły projektu dot. zmian w regulaminie Sejmu mają zostać zaprezentowane o godzinie dwunastej na konferencji prasowej. O tym, czy projekt trafi pod obrady zdecyduje marszałek Sejmu.