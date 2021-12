W niedzielę Lewica przedstawiła projekt ustawy o obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla osób dorosłych; osoby niezaszczepione podlegałyby karze grzywny.

"Zapowiedziane, zrobione! Lewica już oficjalnie złożyła projekt ustawy o obowiązkowych szczepieniach i o wyłączeniu zaszczepionych z obostrzeń" - napisał w poniedziałek na Twitterze rzecznik klubu Lewicy Marek Kacprzak.

Zapowiedziane, zrobione! @__Lewica już oficjalnie złożyła projekt ustawy o obowiązkowych szczepieniach i o wyłączeniu zaszczepionych z obostrzeń. pic.twitter.com/TgY7XqTUpd — Marek Kacprzak (@MarekKacprzak) December 6, 2021

Poselski projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego posłem sprawozdawcą jest wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wprowadza m.in. obowiązek szczepień dla osób dorosły, z wyłączeniem osób, które mają przeciwskazania od lekarza ustalone przez ministra zdrowia m.in. wykazujące silne reakcje alergiczne na składniki szczepionki; wyłączenie z lockdownu i ograniczeń dotyczących zakładów pracy, w których pracownicy są zaszczepieni, a także zakłada powszechne stosowanie paszportu covidowego w miejscach użyteczności publicznej.

Jak podkreśla Lewica w uzasadnieniu ustawy, w Polsce dotychczas nie zastosowano efektywnych ograniczeń dla osób nieposiadających unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID oraz nie wprowadzono obowiązku szczepień dla żadnej grupy. Lewica powołuje się na przykład Austrii, gdzie zapowiedziano od lutego 2022 r. wprowadzenie obowiązku szczepień, i Niemiec, gdzie takie rozwiązania są planowane.

- Uważamy, że obligatoryjnie, bez względu na to, czy ktoś podlega grzywnie, czy ktoś nie podlega grzywnie, powinni być wyszczepieni pracownicy opieki zdrowotne i DPS-ów, szkół oraz żłobków - powiedział lider partii Lewica Razem. Adrian Zandberg mówił w niedzielę, że aby odzyskać kontrolę nad sytuacją w służbie zdrowia potrzebne są obowiązkowe szczepienia, paszporty covidowe i ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Pracownicy - jak zaznaczył - powinni mieć prawo odmówić wykonywania obowiązków w sytuacji, kiedy w miejscu pracy nie jest im zapewnione bezpieczeństwo epidemiczne.

"Bierzemy za to odpowiedzialność"

Jak mówił w niedzielę podczas zapowiedzi złożenia projektu wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Lewica uważa, że pomoże on Polakom.

- Zrobiliśmy analizy i pomyśleliśmy sobie, że ktoś musi mieć w tej sprawie jasne stanowisko - dodał.

- Osoby dorosłe są zobowiązane do poddania się szczepieniom - mówił, przedstawiając założenia projektu, który Lewica złoży poniedziałek w Sejmie. "Jeżeli będzie ktoś uchylał się od szczepień - uważamy, że powinien podlegać karze grzywny" - podkreślał.

- Uważamy, że zakłady pracy i pracodawcy powinni mieć prawo do kontroli, kto jest zaszczepiony, a kto jest niezaszczepiony. Uważamy, że nie powinien być ogłaszany lockdown, a zakłady pracy, w których są wszyscy wyszczepieni, powinny pracować - wymieniał Czarzasty.

Wicemarszałek Sejmu zacytował dane, które zostały przedstawione podczas sejmowych obrad na temat COVID-19: w przypadku zgonów na 100 osób umiera 7 osób zaszczepionych i 93 osoby niezaszczepione; w szpitalach jest 5 procent osób zaszczepionych i 95 procent niezaszczepionych; na COVID-19 choruje 88 procent niezaszczepionych i 12 proc. zaszczepionych.

- Jaki jest z tego do cholery wniosek? Wniosek jest taki: trzeba się szczepić. Ktoś powinien to jasno powiedzieć, i ktoś powinien również wziąć za to odpowiedzialność - podkreślił.

- Lewica mówi tak: chcemy, żeby ludzie dorośli, którzy kończą 18. rok życia, byli w Polsce objęci obowiązkiem szczepień. Przypominam, że obowiązek to nie przymus - dodał.

Czarzasty: Szczepienia to konstytucyjny obowiązek

Wicemarszałek Sejmu powołał się na opinię konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja, że byłoby to zgodne z ustawą zasadniczą, bo jej art. 82 nakłada obowiązek troski o dobro wspólne.

- Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne - brzmi art. 82 konstytucji. My jesteśmy za tym, żeby - jeśli będzie lockdown - zakłady pracy, knajpy, teatry działały, jeśli ludzie będą zaszczepieni. Ja chcę normalnie żyć. Wolność się kończy tam, gdzie ingeruje się w wolność innego człowieka - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Zwrócił uwagę, że Austria już wprowadza obowiązkowe szczepienia - od lutego 2022 r., taką decyzję podejmą też prawdopodobnie Niemcy.

- Mam pytanie do wszystkich polityków, nie urażając nikogo. Co chcecie zrobić, żeby umierało mniej osób dziennie niż 500? - pytał.

- Pytam ludzi, których cenę i szanuję: pana (szefa PO) Donalda Tuska, pana (prezesa PSL Władysława) Kosiniaka-Kamysza, pana (lidera Polski 2050 Szymona) Hołownię, co chcecie z tym robić?" - mówił. "Chcecie opowiadać: będziemy nakłaniali, aby ludzie nosili maseczki? Nie noszą maseczek - dodał Czarzasty.

Pytany o powody niechęci innych ugrupowań do obowiązkowych szczepień, Czarzasty przyznał, że "w przypadku PiS to obawa przed elektoratem".

- W przypadku przyjaciół z opozycji chyba są różne motywacje, ale chyba (obawa przed elektoratem) również. Ja tego po prostu nie rozumiem - dodał.

Terlecki: Nie poprzemy projektu Lewicy

Wicemarszałek Sejmu został też zapytany, czy szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe.

- Obowiązkowe to za dużo powiedziane, ale powinniśmy robić wszystko, żeby tych szczepień było jak najwięcej - zaznaczył. Stąd ludzi powinno się zachęcać do szczepień, a "jeżeli zachęty nie pomogą, zachęcać również poprzez promowanie tych, którzy się zaszczepili" - przekonywał.

Pytany, czy PiS poprze projekt Lewicy o obowiązkowych szczepieniach, odpowiedział: "z pewnością nie poprzemy".

Terlecki przyznał także, że paszporty covidowe powinny być formą nagrody za to, że ktoś się zaszczepił, czyli np. dawać możliwości, których nie mają niezaszczepieni.

- Ale to kwestia szerokiej dyskusji, która jest przed nami, ale miejmy nadzieję, że ta czwarta fala pandemii opada - mówił.

wys/PAP