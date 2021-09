Polityk zaznaczył, że - według niego - opozycja nie stworzy jednej listy do startu w wyborach.

- Ważne, by był nurt centrowy, centroprawicowy, który przyniesie pokój społeczny i będzie dawał perspektywę dla wyborców o tradycyjnych wartościach. A jednocześnie opozycja powinna ze sobą współpracować - mówił Ujazdowski.

"Potrzeba porzucenia sentymentów do przeszłości"

Pytany przez Fijołka o tąpnięcie w notowaniach opozycji, odparł: "To wahania, które na pewno będą".

- Niektórzy posłowie opozycji przy kwestii uchodźczej dali powody by sądzić, że nie troszczą się zasadniczo o bezpieczeństwo państwa. Ale opozycja ma szansę wygrać wybory. Żeby to było prawdopodobne, potrzeba pracy i porzucenia sentymentów do przeszłości - podkreślił w "Graffiti" Ujazdowski.

Dodał, że "opinia publiczna ma prawo oczekiwać tego, że będziemy nieść pokój społeczny - nie odpowiemy zawziętością na zawziętość - i tego, że damy nowe rozwiązania programowe i nie będziemy żyć przeszłością sprzed 2015 roku". - Wydaje mi się, że Donald Tusk część tej problematyki czuje - stwierdził.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Czwarta fala na wykresach. 50 tys. nowych zakażeń dziennie? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsat News