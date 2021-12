Od tygodni trwają spekulacje dotyczące wojsk, jakie Kreml gromadzi na granicy z Ukrainą. Kijów, jak i wielu zagranicznych polityków oraz ekspertów, obawia się inwazji rosyjskich wojsk. Tymczasem Gierasimow, który w 2015 został określony przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i tamtejszą prokuraturę wojskową "głównym ideologiem konfliktu zbrojnego w Donbasie na wschodniej Ukrainie" odpiera te zarzuty, ale jednocześnie ostrzega Kijów, że w razie prowokacji Kreml odpowie.

Rosja ostrzega Ukrainę

- Konflikt na wschodzie Ukrainy nasila się, ale wszelkie prowokacje władz ukraińskich w celu rozwiązania konfliktu w Donbasie z użyciem siły zostaną udaremnione - przestrzegł szef rosyjskiego sztabu generalnego na odprawie dla zagranicznych dyplomatów wojskowych, która odbyła się w czwartek.

- Dostawy śmigłowców, bezzałogowych statków powietrznych i samolotów na Ukrainę popychają władze ukraińskie w kierunku gwałtownych i niebezpiecznych kroków - zaznaczył.

Agencja ITAR-TASS podała, że Gierasimow miał zarzucić ukraińskim władzom, że nie przestrzegają porozumień mińskich.

Jak zaznaczył, szum medialny o tym, że Rosja rzekomo szykuje się na inwazję na Ukrainę, jest kłamstwem, a działania wojskowe na terytorium Rosji nie wymagają żadnych powiadomień.

Koncentracja wojsk na granicy

Koncentracja wojsk rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą według amerykańskich oficjeli i służb, ma charakter mobilizacji i wskazuje na intencję przeprowadzenia szerokiej ofensywy.



Dyrektor CIA i były ambasador USA w Rosji William Burns stwierdził w poniedziałek, że nadal nie wiadomo, czy Putin podjął decyzję o ponownym najechaniu Ukrainy, ale dodał, że "nie przeceniałby apetytu Putina na Ukrainę".

Według CNN, podsekretarz w Departamencie Stanu USA Victoria Nuland miała stwierdzić w poniedziałek podczas poufnego wystąpienia w Senacie, że mimo przygotowywanych przez USA ostrych sankcji, opcje Waszyngtonu, by odwieść Moskwę od planów napaści są ograniczone.

"Odessa i obwód chersoński najbardziej narażone na rosyjską agresję"

"Południe Ukrainy to trudny region pod względem bezpieczeństwa. Z jednej strony jest zaanektowany przez Rosję Krym, z drugiej separatystyczne prorosyjskie Naddniestrze" - zauważa Radio Swoboda. Najbardziej narażone na rosyjską agresję mogą być Odessa i obwód chersoński - dodaje.

"Biorąc pod uwagę brak rezultatów rozmów prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina oraz trwające działania bojowe w Donbasie, możliwość wtargnięcia Rosji do innych regionów Ukrainy pozostaje realna; liczą się z tym ukraińscy wojskowi" - wskazują eksperci, cytowani przez Radio Swoboda.

Jednym z zagrożonych regionów może być południe Ukrainy. Jak podkreśla serwis, obszar ten jest trudny pod względem bezpieczeństwa - znajduje się między zaanektowanym przez Rosję Krymem i separatystycznym Naddniestrzem na terytorium Mołdawii. W szczególności w strefie ryzyka może znaleźć się Odessa "jako główna brama morska kraju" i obwód chersoński, będący jedynym lądowym połączeniem z Krymem.

Ekspert Narodowego Instytutu Badań Strategicznych Mykoła Bielieskow uważa, że sukcesem mogłaby dla Rosji zakończyć się tylko kompleksowa operacja wojskowa. W przypadku lokalnej próby wtargnięcia na południu ukraińskie siły mają wystarczająco możliwości bojowych, by odeprzeć atak - twierdzi.

Wśród możliwych scenariuszy inwazji ekspert wymienia próbę przedarcia się z Krymu i równoległy desant morski, ale operacja przede wszystkim miałaby, według niego, charakter lądowo-powietrzny. Z morza Rosja mogłaby wysadzić do trzech batalionowych grup taktycznych, które - zdaniem eksperta - miałyby odgrywać rolę rozpraszającą. - Główne miejsce ataku to przesmyk łączący Krym z obwodem chersońskim; w ramach ataku zaangażowany może być desant powietrzny i lotnictwo - prognozuje Bielieskow.

"Analityk wojskowy Taras Czmut uważa, że obrona brzegu i powstrzymywanie rosyjskich sił przed posuwaniem się w głąb terytorium, to realny scenariusz, w przeciwieństwie do konfrontacji na morzu" - konstatuje Radio Swoboda. Według niego od 2014 roku ukraińska marynarka wojenna nie zdołała powiększyć potencjału bojowego, by prowadzić działania bojowe na morzu. - Ukraina może bronić się z brzegu siłami piechoty morskiej i wojsk lądowych oraz wykorzystywać kutry patrolowe. Można też zaminować podejścia do brzegu - mówi ekspert. Do obrony wybrzeża mogą być również wykorzystywane drony Bayraktar i wyrzutnie rakietowe.

Jak zaznacza Bielieskow, w ostatnich latach Ukraina wzmocniła zdolności bojowe na południu kraju. Jednak - jak pisze Radio Swoboda - problemy mogą się pojawić, jeśli uwaga ukraińskich sił będzie odwracana na innych kierunkach - na północy na granicy z Białorusią czy w Donbasie, gdzie może dojść do wznowienia działań zbrojnych. Taki scenariusz nie pozwoli ukraińskiemu dowództwu na przerzucenie wystarczających posiłków na południe.

ap/ sgo/ITAR-TASS/PAP/Polsatnews.pl