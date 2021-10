Ostrzelano wioskę w Donbasie. Kilka budynków uszkodzonych, setki bez prądu

W rezultacie artyleryjskich ostrzałów uszkodzonych zostało m.in. pięć budynków mieszkalnych - czytamy w komunikacie ługańskiej administracji obwodowej. Wystrzelono około 20 ładunków - podano. W budynkach są rozbite szyby, uszkodzono dach, ściany. Bez prądu jest 235 domów.

Kolejny ostrzał w Triochizbenki

"To już drugi wrogi ostrzał cywilnej ludności Triochizbenki w ostatnich dwóch miesiącach. Skutki wykorzystania zabronionej artylerii przez rosyjsko-okupacyjne wojska to uszkodzenie pięciu budynków. Oprócz tego trafiono w linię energetyczną, przez co kilka ulic zostało bez światła. Poszkodowanym udzielana jest pomoc" - przekazał szef ługańskiej obwodowej administracji Serhij Hajdaj.

Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w czwartek, że minionego dnia zarejestrowano 15 naruszeń rozejmu ze strony przeciwnika, w tym trzy ostrzały przy wykorzystaniu uzbrojenia zabronionego przez porozumienia mińskie. Jeden ukraiński żołnierz zginął.

Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe.

Jak dowiedziała się PAP, wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka szacuje, że w związku z konfliktem w Donbasie zginęło 13,2 tys.-13,4 tys. osób. Według Kijowa w wyniku konfliktu zginęło ok. 14 tys. ludzi.

zma/PAP